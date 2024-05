Cibi ultraprocessati: il nemico numero uno per la colite ulcerosa

Il consumo di alimenti ultraprocessati aumenta il numero di episodi di sintomi gastrointestinali e di infiammazione intestinale negli adulti con colite ulcerosa

Il consumo di alimenti ultraprocessati aumenta il numero di episodi di sintomi gastrointestinali e di infiammazione intestinale negli adulti con colite ulcerosa (UC) accertata. È quanto evidenzia uno studio pubblicato sull’American Journal of Gastroenterology.

Il consumo di alimenti ultraprocessati è stato associato a un rischio elevato di malattia infiammatoria intestinale (IBD), ma è stata condotta una ricerca limitata sull’impatto di tale dieta sul carico di malattia nei soggetti con malattia infiammatoria cronica intestinale (IBD) accertata.

Questo studio ha valutato la relazione tra consumo di alimenti ultraprocessati, attività della malattia e infiammazione intestinale in 135 adulti (età media, 44,9 anni; 70% donne) con IBD (34,8% con UC e 65,2% con malattia di Crohn) dello studio Manitoba Living with IBD.

L’attività della malattia è stata valutata utilizzando il punteggio IBD Symptom Inventory e l’infiammazione intestinale è stata valutata misurando i livelli di calprotectina fecale.

Gli autori hanno preso in esame i partecipanti con Crohn e colite ulcerosa dello studio Manitoba Living with IBD. La malattia attiva è stata definita utilizzando l’IBD Symptom Inventory (punteggio >14 per CD; >13 per UC); è stata misurata la calprotectina fecale per l’infiammazione intestinale (>250 μg/g).

Per valutare il tipo di dieta seguita dai partecipanti è stato utilizzato l’Harvard Food Frequency Questionnaire; 62 dei 153 prodotti alimentari presenti nel questionario sono stati classificati come ultraprocessati (UPF).

Il consumo di UPF è stato determinato dal sistema di classificazione NOVA. La percentuale di consumo energetico derivante dagli UPF è stata calcolata e divisa in 3 terzili (T1=basso; T3=alto). È stata utilizzata l’analisi di regressione lineare multipla per la malattia attiva e l’infiammazione previste dal consumo di UPF.

La percentuale dell’energia totale consumata dagli alimenti ultraprocessati era l’indicatore primario per l’assunzione di alimenti ultraprocessati, che è stata calcolata e divisa in tre gruppi pari sulla base dei terzili.

Nella coorte IBD, i pazienti hanno consumato il 45% delle calorie da alimenti ultraprocessati.

Durante il periodo di follow-up di 1 anno, il numero medio di episodi di malattia attiva (14,2 vs 6,2, p=0,012) e di infiammazione attiva (1,6 vs 0,6, p=0,018) era più alto tra i pazienti con UC nei gruppi più alti rispetto al terzile inferiore del consumo di alimenti ultraprocessati.

Allo stesso modo, un maggiore consumo di alimenti ultraprocessati era anche correlato positivamente con un numero maggiore di episodi di malattia attiva (coefficiente beta, 7,11; p=0,027) e infiammazione attiva (coefficiente beta, 0,95; p=0,034) nell’arco di 1 anno in pazienti con UC.

Tuttavia, il consumo di alimenti ultraprocessati non ha aumentato il carico di malattia tra i pazienti affetti da malattia di Crohn.

“Il consumo di cibo ultraprocessato può essere un predittore di malattia sintomatica attiva e di infiammazione tra i partecipanti con colite ulcerosa. Ridurre il consumo di cibo ultraprocessato è una strategia dietetica che può essere suggerita per ridurre al minimo i sintomi e l’infiammazione tra le persone che vivono con IBD”, hanno scritto gli autori.

Vagianos, Kathy et al., Ultra-Processed Food, Disease Activity, and Inflammation in Ulcerative Colitis: The Manitoba Living With IBD Study. The American Journal of Gastroenterology ():10.14309/ajg.0000000000002667, March 8, 2024. | DOI: 10.14309/ajg.0000000000002667

