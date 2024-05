Iannone si arrabbia per il duetto di Elodie con Tananai

Gossip: dopo l’esibizione di Elodie con Tananai per l’evento ‘Una nessuna centomila’ il fidanzato della cantante Andrea Iannone si sarebbe infastidito

Da un lato il vestito supersexy e scollatissimo (che lasciava ben poco all’immaginazione), dall’altro l’avvicinamento a stretto contatto e i mezzi abbracci con Tananai durante l’esibizione. Insomma, forse l’insieme è stato troppo. Sì perché a quanto pare qualcosa, durante lo show di ieri ‘Una nessuna centomila’ contro la violenza sulle donne, avrebbe veramente fatto perdere le staffe ad Andrea Iannone, fidanzato innamoratissimo (ma a quanto pare anche geloso) della cantante Elodie. I due fanno coppia fissa da quasi due anni: si sono conosciuti infatti nell’estate del 2022 durante le vacanze con amici comuni tra la Sardegna e la Puglia. Ai tempi erano entrambi single.

Il duetto Tananai- Elodie è stato apprezzatissimo e il pubblico da casa non ha avuto dubbi sul fatto che si sia trattato di una delle esibizioni più belle dell’evento. Occhi negli occhi, i due artisti hanno cantato il brano ‘Tango’, portato da Tananai al festival di Sanremo del 2023. L’intera Arena di Verona si è emozionata per l’intensità dell’esibizione, in cui i due cantanti si sono ritrovati a più riprese davvero vicini Dopo l’esibizione, però, a quanto dicono i rumors, Elodie avrebbe dovuto fare i conti con un fidanzato alquanto ingelosito. Il pilota motociclistico l’avrebbe infatti chiamata, ma la telefonata non sarebbe stata fatta per farle i complimenti. Lo ha scritto per primo il settimanale di Gossip ‘Chi’ e poi, a catena, hanno ripreso la notizia molte testate online.

Vero o non vero che sia, su Instagram Tananai oggi ha voluto mandare un messaggio di apprezzamento a Elodie, ringraziandola ancora per la bella esibizione di ieri: “Elodie sei una vera artista, grazie per avere condiviso il palco con me”.