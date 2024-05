Fedez si fa un nuovo tatuaggio sui palmi delle mani

Nuovo tatuaggio per Fedez sui palmi delle mani: un’opera d’arte sulla pelle davvero sofferta e il video diventa quasi una gag

Nuovo tatuaggio per il rapper Fedez che in fatto di stravaganza non ci lascia mai a bocca asciutta. A rivelarci il nuovo disegno impresso per sempre sulla sua pelle sono, come sempre, i social: eccolo quindi su una terrazza romana a farsi tatuare sui palmi delle mani dal suo tatuatore di fiducia Gabriele Anakin (quello del tatuaggio con la figlia Vittoria imbronciata). Nel video si vede il rapper che soffre parecchio e la situazione diventa quasi una gag. Cosa si sarà tatuato questa volta?

Il post rivela che il nuovo tatuaggio di Fedez è, nientepopodimeno che il particolare delle mani de ‘La creazione di Adamo‘ di Michelangelo, l’affresco più celebre presente nella Cappella Sistina. Sul significato non è stata fatta alcuna dichiarazione. Molti, invece, i commenti dei follower che si chiedono: “Io mi ricordavo che ci si doveva tatuare in uno studio magari sterile e non con un gabbiano su un terrazzo“. E anche: “Ma non è illegale tatuare in casa?”. La legge, infatti, impone che per tatuare ci sia almeno un’autorizzazione della Asl come per tutti gli studi di tatuaggi e per le convention.