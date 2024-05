Chiara Ferragni con la torta e i figli: “Inizio un nuovo capitolo della mia vita”

“Ho con me tutto ciò che potrei desiderare”, dice Chiara Ferragni, che sui social pubblica la foto della torta di compleanno con i suoi due bambini

“Questo è un compleanno speciale per me. Come donna e madre, vedo che tutto ciò che potrei desiderare è proprio qui: l’amore dei miei figli, della mia famiglia e degli amici al mio fianco. Grazie a tutti coloro che mi inviano il loro amore e sostegno; quando pochi cercano di ferire, la vostra gentilezza mi ispira mentre inizio questo nuovo capitolo della mia vita“. È il messaggio con cui Chiara Ferragni pubblica su Instagram la foto della torta di compleanno insieme ai suoi due bambini, Leone e Vittoria. Il compleanno dell’influencer è oggi, 7 maggio, giorno in cui Ferragni compie 37 anni.

In un video postato tra le storie di Instagram, Chiara Ferragni ringrazia (in inglese e in italiano) i follower per i tantissimi auguri ricevuti e per il supporto che sta ricevendo, dice, da mesi. Auguri e supporto “non scontati”. L’influencer cita poi anche alcuni “cartelloni” che sono stati attaccati “qui di fronte“, quindi vicino alla casa del quartiere City Life di Milano dove l’influencer vive insieme ai suoi due figli: “Non so chi li abbia fatti ma sono veramente bellissimi”. Nelle sue storie, poi, Ferragni riposta tanti auguri ricevuti da amici e familiari.