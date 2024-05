Chiara Ferragni compie 37 anni e festeggia senza Fedez

Chiara Ferragni compie 37 anni in un momento alquanto complicato della sua vita, tra le indagini per il pandoro-gate e la fine della storia d’amore con Fedez

Primo compleanno da single per Chiara Ferragni, l’influencer di fama mondiale che nell’ultimo periodo sta vivendo un periodo piuttosto complicato sia lavorativamente che a livello personale. Oggi, 7 maggio, Chiara Ferragni compie 37 anni e si tratta del primo compleanno dopo la fine della storia d’amore con Fedez, cominciata nel 2016 e finita (malamente) in definitiva a febbraio, quando il rapper se ne è andato da casa, il lussuoso attico di CityLife dove la coppia era andata a vivere con i bambini da meno di un anno. I due facevano coppia fissa dal 2016 e avevano costruito un impero social, ma anche economico, proprio sulla loro unione.

Tutti ricordano la proposta di matrimonio durante un coincerto all’Arena di Verona, con tanto di anello in pubblico, le foto di loro innamoratissimi al matrimonio con il piccolo Leone di pochi mesi in braccio, la giogia per l’arrivo della secondogenita Vittoria e poi la sofferenza e le immagini dall’ospedale quando Fedez ha dovuto affrontare un tumore. Tutto passato, la storia tra i due pare chiusa chiusissima. In un momento non semplice per l’influencer, travolta dal caso del Pandoro Balocco e della campagna per una raccolta benefica finita sotto accusa per messaggi che sarebbero stati in realtà ingannevoli nei confronti dei consumatori. Le indagini sono in corso, ma già nei giorni scorsi è arrivata una prima pronuncia di un giudice di Torino che conferma l’esistenza di un inganno. Intanto, dopo questo macigno, Ferragni ha dovuto fare i conti con la ‘fuga’ di una serie di sponsor e brand che collaboravano in modo fisso con lei da anni. E poi con la separazione dal marito, da cui era appunto inseparabile da sette anni.

Cosa farà Chiara Ferragni per festeggiare questi 37 anni? Ieri sera aveva postato una storia, sorridente, dicendo che oggi sarebbe stato il suo compleanno. Per ora, questa mattina, l’influencer ha postato solo la foto della torta (al cioccolato) con una candelina rosa. Intanto, la settimana scorsa, l’influencer aveva già fatto qualche festeggiamento anticipato durante il suo viaggio a Los Angeles: tra le nottate ‘pazze’ vissute in America, c’era stata anche una serata dedicata al suo compleanno con tanto di torta e l’immancabile canzone ‘Tanti auguri”.