Atrofia muscolare spinale: Biogen annuncia risultati dello studio in aperto RESPOND

Atrofia muscolare spinale: Biogen ha annunciato i dati ad interim a 6 mesi sui biomarcatori dei primi 29 partecipanti allo studio in aperto RESPOND su nusinersen

In occasione del congresso della Muscular Dystrophy Association (MDA), Biogen ha annunciato i dati ad interim a 6 mesi sui biomarcatori dei primi 29 partecipanti allo studio in aperto RESPOND*. Lo studio, un trial di Fase 4, valuta gli effetti clinici e la sicurezza dopo il trattamento con nusinersen per un periodo di 2 anni nei neonati e nei bambini piccoli con Atrofia Muscolare Spinale (SMA) che presentano bisogni clinici non soddisfatti (classificabili come risposta subottimale al trattamento) dopo il trattamento con onasemnogene abeparvovec.

Nusinersen è un oligonucleotide antisenso (ASO) che agisce in maniera mirata sulla causa alla radice della SMA, aumentando continuamente la produzione di proteine ​​deputate alla sopravvivenza dei motoneuroni (SMN) nel corpo3. È somministrato direttamente nel sistema nervoso centrale, dove risiedono i motoneuroni, per far sì che la terapia agisca esattamente dove la malattia ha origine.

I nuovi dati mostrano che i livelli di neurofilamenti leggeri (NfL) nel plasma, un biomarcatore oggettivo di danno assonale e neurodegenerazione, si sono ridotti in quasi tutti i partecipanti allo studio trattati con nusinersen.

“La nostra comprensione della terapia genica è in continua evoluzione: potrebbe esserci la possibilità di ottenere risultati migliori”, ha dichiarato Crystal Proud , Neurologo Pediatrico presso il Children’s Hospital of the King’s Daughters. “I miglioramenti nella funzionalità motoria e la approvata dei livelli di neurofilamenti osservati dopo il trattamento con nusinersen nello studio RESPOND dimostra che riuscire a ottenere ulteriori benefici per i neonati e bambini con SMA.”

Biogen ha presentato i dati sui livelli di NfL dei partecipanti allo studio trattati con nusinersen per un periodo di 6 mesi:

Tra i partecipanti con 2 copie di SMN2:

• Tutti i partecipanti avevano livelli di NfL elevati al basale rispetto a bambini sani di età simile .

• Nei neonati (n=11) che avevano 9 mesi o meno alla prima dose di nusinersen (NfL medio al basale: 148,3 pg/mL), i livelli di NfL sono diminuiti in media del 70% rispetto al basale.

• Nei bambini (n=11) di età superiore ai 9 mesi alla prima dose di nusinersen (NfL medio al basale: 121,8 pg/mL), i livelli di NfL sono diminuiti in media del 78% rispetto al basale.

Tra i partecipanti con 3 copie di SMN2:

• I livelli basali di NfL erano elevati in 2 bambini su 3 (media: 60,6 pg/mL).

• Le riduzioni di NfL sono state osservate nei soggetti con livelli elevati al basale e sono rimasti stabili nei partecipanti senza livelli elevati al basale.

“Biogen porta avanti un’attività di ricerca pionieristica e all’avanguardia sui biomarcatori per far sì che i progressi possano accelerare lo sviluppo dei farmaci per le persone con malattie neurodegenerative devastanti come la SMA e la SLA”, ha dichiarato Priya Singhal, Head of Development e Chief Medical Officer ad interim di Biogen. “Prima di ricevere nusinersen all’inizio di RESPOND, abbiamo visto che i partecipanti allo studio presentavano livelli elevati di neurofilamenti rispetto ai bambini sani, cosa che può suggerire un danno neuronale in corso.”

In occasione del congresso SMA Research & Clinical Care Meeting, tenutosi a giugno 2023, sono stati riferiti miglioramenti della funzionalità motoria, misurati tramite l’aumento del punteggio medio totale dell’Hammersmith Infant Neurological Examination Sezione 2 (HINE-2) rispetto al basale1. Non sono stati identificati nuovi segnali di sicurezza nei partecipanti arruolati in RESPOND che hanno ricevuto nusinersen dopo onasemnogene abeparvovec. Dopo una media di 230,5 giorni dall’inizio dello studio, eventi avversi gravi sono stati segnalati da 13 partecipanti su 38 (34%). Eventi avversi sono stati segnalati da 31 partecipanti su 38 (81,6%). Non è stata riscontrata alcuna correlazione tra gli eventi avversi gravi e nusinersen, né tali eventi hanno portato alla chiusura dallo studio.

Questi e altri dati dello studio RESPOND saranno presentati quest’anno in occasione di altre conferenze, tra cui il 4° Congresso Internazionale sull’Atrofia Muscolare Spinale organizzato da SMA Europe.