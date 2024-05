David Di Donatello: “Io capitano” e “C’è ancora domani” fanno il pieno di statuette

David di Donatello 2024: 7 statuette per ‘Io capitano’ di Garrone e 6 per ‘C’è ancora domani’ della Cortellesi. Ecco tutti i vincitori

Il cinema italiano in scena nell’iconico Teatro 5 degli studi di Cinecittà per la 69esima edizione dei premi David di Donatello condotta da Carlo Conti e Alessia Marcuzzi.

DAVID DI DONATELLO 2024, ‘IO CAPITANO’ MIGLIOR FILM DELL’ANNO MA LA CORTELLESI NON SI BATTE

‘C’è ancora domani’ di Paola Cortellesi non è il film dell’anno…per i David di Donatello. Il Miglior film è andato a ‘Io capitano’ di Matteo Garrone’. Ma la Cortellesi non si batte. È lei la vera protagonista della stagione cinematografica e il miglior esordio dell’anno. Con il suo manifesto di libertà femminile ha conquistato tutti, nessuno escluso. Lo ha pensato, lo ha diretto, lo ha interpretato e si è battuta per fa sì che questa storia arrivasse al cuore di tutti (italiani e non). E ci è riuscita. Viva Cortellesi e viva tutte le Delie che hanno trovato il coraggio di non esserlo più.

DAVID DI DONATELLO 2024, LA CERIMONIA DI PREMIAZIONE

Ad aprire la cerimonia di premiazione un omaggio a Federico Fellini sulle note di Nino Rota, che si sono fuse con quelle di Mahmood che ha cantato e ballato la hit sanremese ‘Tuta Gold’.

DAVID DI DONATELLO 2024, A C’È ANCORA DOMANI IL DAVID DELLO SPETTATORE. CORTELLESI: “GRAZIE ALLE 5 MILIONI DI PERSONE CHE SONO USCITE DI CASA PER GUARDARE QUESTO FILM”

La prima statuetta della serata va a ‘C’è ancora domani’ di Paola Cortellesi, che si è aggiudicata il David dello Spettatore. Il film è stato visto da oltre 5 milioni di persone “che ringrazio, sogniamo sale piene ed emozioni condivise. Non mi piace chi considera il pubblico una massa di estranei e mi piace pensare che ci sia chi ha combattuto, chi ha fatto degli errori, chi non la pensa come me. Grazie ai cinque milioni che hanno fatto il gesto eroico di uscire di casa, pagare un biglietto, cercare parcheggio per vedere il nostro film, come una signora che ci ha detto ‘io sono stata Delia ma non lo sono più’”.

DAVID DI DONATELLO 2024, EMANUELA FANELLI È MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA: “DEDICO QUESTO PREMIO AI MIEI GENITORI, CHE SONO SUL DIVANO A PIANGERE”

Ancora premi per ‘C’è ancora domani’. Il film si porta a casa il David di Donatello per Miglior sceneggiatura originale e Miglior attrice non protagonista ad Emanuela Fanelli. “Il grazie più grande va a Paola Cortellesi, per aver voluto che fossi la sua Marisa. ‘C’è ancora domani’ è un film che è diventato così grande perché lo hai fatto tu Paola. Dedico questo premio alla mia famiglia, con tutti i significati che può avere questo premio e in particolare a mia madre e mio padre che sicuramente sono in lacrime sul divano”, ha detto l’attrice in lacrime sul palco.

DAVID DI DONATELLO 2024, ELIO GERMANO È MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA: “IL CINEMA NON PUÒ CAMBIARE LE COSE MA FORSE LO SGUARDO SÌ”

Miglior attore non protagonista è Elio Germano per la sua interpretazione in ‘Palazzina Laf’, l’esordio alla regia di Michele Riondino. “Vorrei condividere questo premio con Michele, vieni sul palco. Questo ruolo volevi farlo tu perché io mi sono rifiutato di fare il protagonista. Noi facciamo sempre delle lotte insieme e anche questo film lo è stato. Raccontiamo una storia molto attuale perché parla di lavoro, un tema che ci riguarda tantissimo. Spesso violenta i nostri territori, Taranto è una città violentata dal profitto, il cinema non può cambiare le cose ma forse lo sguardo sì”, ha dichiarato l’attore.

DAVID DI DONATELLO 2024, STANDING OVATION PER VINCENZO MOLLICA

Tutti in piedi per Vincenzo Mollica. Il giornalista è stato premiato con il David Speciale per aver raccontato per oltre quarant’anni il mondo dello spettacolo, dalla musica al cinema. “Sono accompagnato dal signor Parkinson e dalla signora cecità”. Quando Carlo Conti gli ha chiesto cosa vorrebbe vedere ancora, Mollica ha risposto: “Il volto di mia moglie e di mia figlia”.

DAVID DI DONATELLO 2024, MIGLIORI COSTUMI A ‘RAPITO’ MA È POLEMICA: “IL NOSTRO LAVORO È VISTO COME QUELLO DELLE DOMESTICHE”

‘Rapito’ di Marco Bellocchio si è aggiudicato Migliori costumi…con polemica: “Il lavoro di costumisti e scenografi è sempre sottovalutato”, ha detto Sergio Ballo, che ha ricevuto il premio in un’altra location degli studi di Cinecittà. “Avremmo preferito condividere la sala con i colleghi, purtroppo il nostro lavoro di costumisti e scenografi viene visto come quello delle domestiche”, ha sottolineato. Sul palco del Teatro 5 Conti ha aggiunto: “Aver portato alcune categorie in alcuni spazi speciali ci sembrava una ricchezza e non una deminutio”.

DAVID DI DONATELLO 2024, GIORGIA OMAGGIA GIORGIO MORODER CON ‘I FEEL LOVE’

Al premio Oscar Giorgio Moroder il David alla Carriera. Per l’occasione l’Accademia del Cinema Italiano ha omaggiato il compositore attraverso Giorgia, che ha cantato e ballato ‘I feel love’ con un look che ha illuminato il palco del Teatro 5. “È l’arrangiamento più bello che io abbia mai sentito”, ha detto Moroder, che ha aggiunto: “Per me questo vale un Oscar, quindi oggi sono quattro”.

DAVID DI DONATELLO 2024, PAOLA CORTELLESI È MIGLIOR REGISTA ESORDIENTE E MIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTA

“Ho fatto questo esordio alla soglia della menopausa, auspico che i giovani esordienti abbiano la possibilità di avere sempre un sostegno disponibile per raccontare nuove storie. Questo premio è per te Lauretta”, ha dichiarato Cortellesi, dedicato il riconoscimento a sua figlia, avuta dal regista Riccardo Milani. “Stasera è un trend”, ha commentato la regista e attrice nuovamente sul palco per ritirare il David alla Miglior attrice protagonista. “È tutto un magna magna, ci sono sempre le stesse facce”, ha scherzato Cortellesi.

DAVID DI DONATELLO 2024, MICHELE RIONDINO È MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA: “TARANTO È PRESENTE”

“Vorrei far notare che quest’anno Taranto è presente con ‘Comandante’ e ‘Disco boy’ con film girati in Puglia. Noi siamo cresciuti con l’idea che non ci sia altro che la fabbrica, l’acciaieria, ma anche il cinema dà lavoro e dà ricchezza, nel nostro piccolo possiamo fare a meno della fabbrica”, ha dichiarato Michele Riondino.

DAVID DI DONATELLO 2024, A PAOLA CORTELLESI IL DAVID GIOVANI: “MI AUGURO CHE I RAGAZZI ABBIANO PRESTO UN’EDUCAZIONE AL RISPETTO E ALL’AFFETTIVITÀ”

“Questo premio è particolarmente gradito. Mi auguro che i ragazzi continuino ad andare al cinema e spero che presto abbiano l’educazione all’affettività e al rispetto da praticare tutti i giorni”, ha dichiarato Paola Cortellesi.

DAVID DI DONATELLO 2024, MATTEO GARRONE È IL MIGLIOR REGISTA PER ‘IO CAPITANO’: “DEDICO QUESTO PREMIO ALLE VITTIME DEL MARE E DEL DESERTO”

“Questo film nasce dall’idea di ascoltare le storie di chi normalmente non viene ascoltato e raccontare quella parte di viaggio che non viene raccontato. Tutte le comparse erano dei migranti che mi hanno aiutato a ricostruire la storia. Mi sono sentito regista ma anche spettatore del mio film”, ha dichiarato Garrone. “È un grande onore essere qui, grazie a Matteo di aver creduto alla mia storia che ha voluto raccontare, la mia e quella di tanti che cercano una vita migliore”, ha detto Mamadou, il migrante che ha ispirato questo ‘Io capitano’. “È necessario parlare di futuro e del sogno, questo film ci ha portato in tutto il mondo, in tutte le scuole. Vorrei ringraziare le Ong che tutti i giorni salvano vite umane e le associazioni che creano ponti. Basta morti in Palestina”, ha concluso. La parola ai giovani protagonisti del film Seydou e Mustafa, che dedicano tutti i premi “a chi è morto in mare e nel deserto”.

DAVID DI DONATELLO 2024, I VINCITORI

MIGLIOR FILM

C’è ancora domani

Il sol dell’avvenire

Io capitano

La chimera

Rapito

MIGLIOR REGISTA

Nanni Moretti per Il sol dell’avvenire

Matteo Garrone per Io capitano

Andrea Di Stefano per L’ultima notte di Amore

Alice Rohrwacher per La chimera

Marco Bellocchio per Rapito

MIGLIOR ESORDIO ALLA REGIA

Paola Cortellesi per C’è ancora domani

Giacomo Abbruzzese per Disco Boy

Micaela Ramazzotti per Felicità

Michele Riondino per Palazzina Laf

Giuseppe Fiorello per Stranizza d’amuri

MIGLIORE SCENEGGIATURA ORIGINALE

C’è ancora domani

Il sol dell’avvenire

Io capitano

La chimera

Palazzina Laf

MIGLIORE SCENEGGIATURA NON ORIGINALE

Le vele scarlatte

Lubo

Misericordia

Mixed by Erri

Rapito

MIGLIOR PRODUZIONE

C’è ancora domani

Comandante

Disco Boy

Io capitano

La chimera

MIGLIORE ATTRICE PROTAGONISTA

Paola Cortellesi per C’è ancora domani

Isabella Ragonese per Come pecore in mezzo ai lupi

Micaela Ramazzotti per Felicità

Linda Caridi per L’ultima notte di Amore

Barbara Ronchi per Rapito

MIGLIORE ATTORE PROTAGONISTA

Valerio Mastandrea per C’è ancora domani

Michele Riondino per Palazzina Laf

Antonio Albanese per Cento domeniche

Pierfrancesco Favino per Comandante

Josh ‘O Connor per La chimera

MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA

Emanuela Fanelli per C’è ancora domani

Romana Maggiora Vergano per C’è ancora domani

Barbora Bobulova per Il sol dell’avvenire

Alba Rohrwacher per La chimera

Isabella Rossellini per La chimera

MIGLIORE ATTORE NON PROTAGONISTA

Adriano Giannini per Adagio

Giorgio Colangeli per C’è ancora domani

Vinicio Marchioni per C’è ancora domani

Silvio Orlando per Il sol dell’avvenire

Elio Germano per Palazzina Laf

MIGLIORE FOTOGRAFIA

C’è ancora domani

Comandante

Io capitano

La chimera

Rapito

MIGLIORE COMPOSITORE

Subsonica per Adagio

Lele Marchitelli per C’è ancora domani

Franco Piersanti per Il sol dell’avvenire

Andrea Farri per Io capitano

Santi Pulvirenti per L’ultima notte di Amore

MIGLIOR CANZONE ORIGINALE

Adagio dei Subsonica per Adagio

La vita com’è di Brunori Sas per Il più bel secolo della mia vita

Baby di Andrea Farri per Io capitano

‘O Dj (Don’t give up) di Liberato per Mixed by Erri

La mia terra di Diodato per Palazzina Laf

MIGLIORE SCENOGRAFIA

C’è ancora domani

Comandante

Io capitano

La chimera

Rapito

MIGLIORI COSTUMI

C’è ancora domani

Comandante

Io capitano

La chimera

Rapito

MIGLIOR TRUCCO

Adagio

C’è ancora domani

Comandante

Io capitano

Rapito

MIGLIORE ACCONCIATURA

C’è ancora domani

Comandante

Io capitano

La chimera

Rapito

MIGLIORE MONTAGGIO

C’è ancora domani

Io capitano

L’ultima notte di Amore

Rapito

La chimera

MIGLIOR SUONO

C’è ancora domani

Comandante

Il sol dell’avvenire

Io capitano

La chimera

MIGLIORI EFFETTI VISIVI – VFX

Adagio

Comandante

Denti da squalo

Io capitano

Rapito

MIGLIOR DOCUMENTARIO – PREMIO DAVID CECILIA MANGINI

Enzo Jannacci – Vengo anch’io di Giorgio Verdelli

Io noi e Gaber di Riccardo Milani

Laggiù qualcuno mi ama di Mario Martone

Mur di Kasia Smutniak

Roma, Santa e Dannata di Daniele Ciprì

MIGLIORE FILM INTERNAZIONALE: Anatomia di una caduta di Justine Triet

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO: The Meatseller di Margherita Giusti

DAVID ALLA CARRIERA: Milena Vukotic

DAVID ALLA CARRIERA: Giorgio Moroder

DAVID SPECIALE: Vincenzo Mollica

DAVID DELLO SPETTATORE: C’è ancora domani di Paola Cortellesi

DAVID GIOVANI: C’è ancora domani di Paola Cortellesi.