Mara Maionchi ha obbligato Tiziano Ferro a nascondere l’omosessualità: è polemica

“Mara Maionchi ha obbligato Tiziano Ferro a nascondere l’omosessualità”: l’artista sgancia la bomba postando l’articolo di una giornalista e rialimenta la polemica

Non si spegne la polemica tra Tiziano Ferro e Mara Maionchi. Dopo una prima lunga risposta del cantante in story Instagram nel pomeriggio arriva la bomba. L’artista rilancia sui social l’articolo di un magazine, Mow, scritto da una giornalista Sabrina Sambruna, che senza mezzi termini accusa la produttrice discografica di averlo obbligato a celare la sua omosessualità. “Mara Maionchi non è la ‘nonnina Mattarella’ che ognuno di noi sogna – si legge – . È la discografica che lo scopri nel 2001, lanciando il primo disco ‘Rosso relativo’. Due le condizioni: dimagrire e non dire essere gay, altrimenti niente contratto”.

Ecco un estratto dell’articolo condiviso dal cantautore romano: “Tiziano Ferro Tiziano Ferro non si è svegliato gay al compimento dei 30 anni. Lo è sempre stato. Solo, non poteva dirlo. Perché anche il suo orientamento sessuale avrebbe minato mortalmente l’immagine da teen idol perfetto con cui si era scelto di ‘venderlo’ alle folle. Una decisione, pure questa, del tutto figlia dell’epoca in cui il nostro ha esordito. Non per questo, però, giusta. O poco dannosa per lui. Se oggi a qualunque giovane artista viene praticamente imposto un look “fluido”, “mettiti ‘sti tacchi a spillo e vai a fare la drag sul palco”, ai tempi ‘non si poteva’ essere omosessuali dichiarati e pensare di avere successo nella musica. Allora Tiziano Ferro si è ritrovato a rispondere per un decennio almeno alle solite domande su come dovesse essere la sua donna ideale. Le fan delle prime ore ricorderanno di certo quella chiacchierata liaison con la vj di Mtv Giorgia Surina. Si mormorava perfino che ‘Sere Nere’ fosse dedicata a lei e alla fine della loro storia d’amore. Col senno di poi, fa ridere assai. Però questa non è una storia divertente. Il giovane Tiziano Ferro si è ritrovato, al disco d’esordio, amatissimo da milioni di persone per tutto quello che non era: magro ed eterosessuale”.

