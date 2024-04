Malattia di Crohn, remissione stabile fino a 3 anni con risankizumab

Studio FORTIFY: arrivano ulteriori conferme dai dati a lungo termine su risankizumab nella malattia di Crohn (CD) da moderata a grave

Secondo i risultati dello studio di estensione FORTIFY, i dati a lungo termine su risankizumab nella malattia di Crohn (CD) da moderata a grave mostrano che i tassi di remissione clinica e di risposta endoscopica rimangono stabili fino a 3 anni. È quanto presentato al 19esimo congresso della European Crohn’s and Colitis Organization (ECCO) appena conclusosi a Stoccolma.

“Per me, la cosa più sorprendente sono gli endpoint endoscopici”, ha detto Marc Ferrante. Nell’analisi conservativa, “si vede un beneficio più a lungo si seguono i pazienti, cosa che non è mai stata osservata con altri farmaci o con pochi.”

Ferrante, dell’University Hospitals Leuven, Lovanio, Belgio, ha aggiunto che i pazienti hanno mostrato una minore formazione di anticorpi in risposta a risankizumab, un inibitore dell’interleuchina (IL)-23 p19, rispetto ai farmaci anti-fattore di necrosi tumorale.

“La maggior parte dei pazienti sembrava continuare il trattamento senza che la formazione di anticorpi contro risankizumab diventasse un problema”, ha affermato. Inoltre, per i pazienti che hanno ottenuto una buona risposta al risankizumab, gli effetti sono stati gli stessi indipendentemente dal fatto che “abbiano ricevuto questa prima linea biologica o solo dopo aver fallito con altri farmaci”.

In generale, “penso che tutti abbiamo l’impressione che gli inibitori dell’IL-23 abbiano una buona efficacia, probabilmente anche migliore di altri farmaci disponibili”, ha detto Ferrante. “E, soprattutto, questo è vero senza alcun aumento degli effetti avversi.”

“Ora, con questi nuovi dati a lungo termine su risankizumab, il rapporto beneficio-rischio continua a essere favorevole”, ha aggiunto.

Estensione in aperto fino a 152 settimane

Lo studio di estensione in aperto di mantenimento FORTIFY in corso sta valutando l’efficacia e la sicurezza a lungo termine di risankizumab in pazienti con malattia di Crohn da moderata a grave.

Questi dati fanno seguito allo studio iniziale di 52 settimane pubblicato nel 2022 che mostra che risankizumab sottocutaneo è un trattamento sicuro ed efficace per il mantenimento della remissione in pazienti con malattia di Crohn attiva da moderata a severa. Anche questo studio era stato condotto da Ferrante.

I partecipanti a questo studio di estensione in aperto che avevano già completato la dose di mantenimento per 52 settimane hanno ricevuto 180 mg di risankizumab sottocutaneo ogni 8 settimane (n=872) alla settimana 56.

Coloro che avevano ricevuto in precedenza una terapia di salvataggio, una singola dose di risankizumab per via endovenosa da 1.200 mg, seguita da 360 mg per via sottocutanea ogni 8 settimane, hanno continuato con quest’ultimo regime (n=275).

I dati per l’analisi sono stati raggruppati da entrambi i gruppi di trattamento (risankizumab 180 mg e 360 mg) e gli esiti clinici sono stati valutati ogni 6 mesi.

I dati per la popolazione, dopo che i pazienti che hanno ricevuto il trattamento di salvataggio sono stati considerati non-responder, hanno mostrato una risposta clinica del Clinical Disease Activity Index (CDAI) dell’84,9% alla settimana 56 e del 52,7% alla settimana 152. La remissione clinica del CDAI è stata del 66,7% alla settimana 56 e 47,2 % alla settimana 152 per questa popolazione.

Per quanto riguarda i risultati endoscopici, è stato osservato un ulteriore beneficio nel tempo. La risposta endoscopica, considerata il miglior predittore disponibile degli esiti a lungo termine, è stata del 50,8% alla settimana 56 e del 52,5% alla settimana 152.

La remissione endoscopica è stata del 35,8% alla settimana 56 e del 41,8% alla settimana 152, e l’endoscopia senza ulcera è stata osservata nel 28,6% dei pazienti alla settimana 56 e nel 35,5% alla settimana 152.

Il profilo di sicurezza di risankizumab è coerente e supporta il trattamento a lungo termine, ha affermato Ferrante.

Gli eventi avversi emergenti dal trattamento includevano eventi avversi cardiovascolari maggiori in cinque pazienti trattati con risankizumab e 50 infezioni gravi.

Opzione efficace e duratura

Fornendo un commento, Tim Raine, consulente gastroenterologo e responsabile delle malattie IBD presso gli ospedali universitari di Cambridge, Regno Unito, ha sottolineato il valore degli studi di estensione a lungo termine per comprendere l’impatto della somministrazione continuata di farmaci oltre il tipico orizzonte temporale di 1 anno degli studi clinici registrativi dato che la malattia di Crohn.

Tuttavia, gli autori hanno sottolineato che ci sono limitazioni negli studi di estensione a lungo termine. In particolare, i pazienti che rimangono nello studio tendono ad essere quelli che hanno avuto una buona esperienza con il farmaco e rimangono motivati a partecipare al monitoraggio continuo.

Ma i pazienti possono abbandonare uno studio di estensione a lungo termine per ragioni che possono o meno riflettere la perdita di beneficio dal farmaco, e questo può essere problematico per la gestione dei dati mancanti.

Alla luce di questo problema, “i ricercatori hanno utilizzato il modo più rigoroso di gestire questi pazienti, considerando tutti coloro che abbandonano come casi di fallimento del farmaco. Questo offre la valutazione più solida della durata della risposta che potrebbe sottostimare leggermente l’ efficacia a lungo termine”, ha affermato Raine.

“Tuttavia, i tassi di risposta e di remissione per gli endpoint clinici suggeriscono una buona durata dell’effetto fino a 3 anni di follow-up. Anche i dati endoscopici sono incoraggianti”, ha affermato.

“Presi insieme, questi dati suggeriscono che risankizumab può offrire un’opzione efficace e duratura per alcuni pazienti con malattia di Crohn ed è associato a un profilo di sicurezza favorevole”.

Marc Ferrante Abstract DOP 53, Risankizumab in Crohn’s Disease: Clinical, Endoscopic Outcomes Remain Stable for up to 3 Years .February 23-19th Congress of the European Crohn’s and Colitis Organization (ECCO).