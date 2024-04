La foto sexy di Chiara Nasti al settimo mese di gravidanza scatena i social

La blogger Chiara Nasti si mostra sui social in uno scatto sexy e in formissima al settimo mese di gravidanza: “Non è fortuna ma forza di volontà”

La scritta “sette mesi” e una foto supersexy, dove la blogger Chiara Nasti appare sui social in forma smagliante. L’esperta di fashion, moglie del calciatore Matteo Zaccagni, è già mamma del piccolo Thiago (che è nato a novembre 2022 e oggi ha un anno e mezzo) e ora è incinta al settimo mese di una bimba: oggi si mostra sui social con un look molto sexy, formato da una giacca over portata sopra un completo intimo, fatto di top e culotte, che fanno risaltare tutta la sua bellezza. E una forma fisica invidiabile, sicuramente non comune per una donna al settimo mese di gravidanza. I commenti sotto la foto di oggi si sprecano. A parte qualche (inevitabile) critica, tanti fan le fanno infatti i complimenti per l’incredibile forma.

“È vero che sono super seguite, ma bisogna essere obiettivi: ad arrivarci a 7 mesi di gravidanza così, metterei la firma!! Io sembravo una balena. E chiunque voglia negarlo, mente!! Stai una bomba!“, scrice una fan. Tanti la definiscono “bellissima”. Diversi, poi, chiamano in causa la “genetica” per dire che la 26enne è ‘aiutata’ a restare in forma. Ma l’influencer di moda non ci sta. E, pur pacatamente, risponde: “Si però c’è da dire che ci vuole una forza di volontà incredibile, a volte mi stupisco di me stessa. Mangio sano, mi alleno anche quando vorrei sfondarmi di cibo resisto (soffrendo) bisogna fare così se vuoi fare una buona riuscita in gravidanza. Nessuno ti regala niente. Non è fortuna.. è forza di volontà”.

