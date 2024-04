Pietro si ritira dall’Isola dei Famosi: annullato di nuovo il televoto

Isola dei Famosi, Pietro si ritira: televoto di nuovo annullato. Cinque concorrenti hanno abbandonato il programma in 17 giorni

“Più che Isola dei Famosi, Isola dei Sopravvissuti”, scherzano gli utenti di X. E non hanno tutti i torti, visto che in 17 giorni dall’inizio del reality sono ben 5 i concorrenti che, per un motivo o per un altro, hanno abbandonato il gioco. In ultimo, a sorpresa, Pietro Fanelli. Come fa sapere Mediaset in una nota ufficiale, il modello, personaggio molto divisivo di questa edizione, ha deciso di ritirarsi dal programma. Il televoto a cui partecipava con Sonny Olumati, Rosanna Lodi, Daniele Radini Tedeschi, Khady Gueye e Joe Bastianich è stato quindi annullato e sarà riaperto senza il suo nome.

PIETRO È IL QUINTO CONCORRENTE AD ABBANDONARE L’ISOLA DEI FAMOSI

Ancora non è stata resa nota la motivazione del ritiro di Pietro, che probabilmente sarà data nella puntata di lunedì 29 aprile. Prima di lui, Peppe di Napoli aveva deciso di abbandonare il programma la scorsa settimana per motivi personali. Pochi giorni prima, Francesco Benigno era stato squalificato dopo una lunga polemica che prosegue ancora oggi. E ancora prima, hanno dovuto ritirarsi dall’Isola Tonia Romano per problemi di salute e l’ex Miss Italia Francesca Bergesio per una micro frattura alla tibia.