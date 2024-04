Isola dei Famosi, Francesco Benigno accusa Mediaset per l’eliminazione

L’Isola dei Famosi, Francesco Benigno dice la sua: “I poteri forti di Mediaset hanno deciso la mia eliminazione. Non mi sono ritirato”

Francesco Benigno non ci sta e sui social smentisce la nota rilasciata dalla produzione dell’Isola dei Famosi sulla sua esclusione dal reality a seguito “di comportamenti non consoni e vietati dal regolamento”. Inizialmente si parlava di un ritiro spontaneo, poi il termine “escluso” ha prevalso. Una decisione che Benigno contraddice su tutti i punti.

“È falso- spiega in un video pubblicato su Instagram- io non mi sono ritirato dall’Isola. Sono stato prelevato dall’isola dopo una discussione verbale con uno dei concorrenti che c’era rimasto male perché lo avevo nominato. Sono stato prelevato con la scusa che dovevano parlarmi e mi hanno portato nel resort accanto all’isola, comunicandomi che io dovevo lasciare l’isola perché c’era qualcosa che, a loro dire, avrei fatto, ma ovviamente non ho fatto”.

“I POTERI FORTI DI MEDIASET HANNO DECISO CHE IO DEVO ESSERE ELIMINATO”

Insomma, si tratterebbe di un’imposizione fatta ai piani alti e senza possibilità di ritorno: “I poteri forti di Mediaset hanno deciso che io devo essere eliminato. Però non sanno darci la spiegazione”. E rivela: “Hanno fatto delle proposte di denaro al sottoscritto, a mia moglie e al mio agente per non chiedere penali. Questo è strano perché se io avessi fatto qualcosa contro gli accordi contrattuali non mi fai una proposta di dare dei soldi e di non pagare penali. Mi avevano chiesto di fare un video in cui dicevo mi ritiro perché mi manca mia moglie”.

“SOSTENGONO DI AVERE IMMAGINI FORTI. IO HO CHIESTO DI MANDARLE IN ONDA”

E Benigno aggiunge: “Loro sostengono che ci sono delle immagini forti che io ho chiesto di mandare in onda. Ovviamente non ci sono, sono delle scuse. Non ci sono quelle 3 cose che ti fanno squalificare: bestemmia, l’ingiuria o frasi omofobe o liti con le mani”. L’attore, poi, rivela di aver avuto una discussione con Artur Dainese.

“MI MINACCIANO”

Il video è stato girato dalla stanza d’albergo e, infatti, Benigno spiega: “Sono nel resort da ieri sera, mi minacciano di prendere un volo oggi perché al contrario non mi pagheranno più volo e hotel”.

Il 56enne conferma, poi, la sua volontà di restare in gioco: “Sto aspettando che mi prendano e mi portino all’isola, non mi muovo da qui. Se succede qualcosa lo sapete. Mi minacciano continuamente”.

Francesco Benigno non vorrebbe mollare: “Sono agguerrito, carico, ho tanta voglia di vincere e vincerei, se qualcuno mi desse spiegazioni”. E conclude: “Non fatevi ingannare. Non mi permettono di controbattere o essere presente in puntata”.

FONTE: Agenzia di stampa Dire (www.dire.it).