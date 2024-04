Inter-Torino nella storia: per la prima volta terna arbitrale tutta al femminile

La designazione arbitrale per Inter-Torino è storica: Maria Sole Ferrieri Caputi sarà il direttore di gara, assistita da Francesca Di Monte e Tiziana Trasciatti

Per la prima volta nel Campionato di Serie A la terna arbitrale sarà tutta al femminile. Domenica 28 aprile, per la partita Inter-Torino, scenderanno in campo Maria Sole Ferrieri Caputi, Francesca Di Monte e Tiziana Trasciatti. La svolta storica avverrà nella 34esima giornata del massimo campionato, grazie alla designazione effettuata dall’Associazione italiana arbitri (AIA), una prima volta con i fischietti rosa in A già collaudata precedentemente in Coppa Italia e Serie B.

A San Siro, Maria Sole Ferrieri Caputi sarà il direttore di gara, assistita da Francesca Di Monte e Tiziana Trasciatti. Ferrieri Caputi ha già alcuni primati alle spalle, essendo stata la prima donna arbitro in Serie A. Il suo esordio è datato 2 ottobre 2022 nel match Sassuolo-Salernitana e quest’anno ha diretto sei partite: Fiorentina-Lecce, Frosinone-Verona, Torino-Sassuolo, Fiorentina-Verona, Frosinone-Monza e Lazio-Lecce. La 33enne livornese è diventata arbitro internazionale nel 2019 e il 30 agosto ha diretto la gara di qualificazione all’Europeo femminile 2022 tra Scozia e Cipro.

In campo maschile, l’esordio a livello mondiale è del 25 marzo 2023, in occasione della partita amichevole tra Germania e Perù, diventando la prima donna nella storia dell’AIA ad arbitrare una partita fra nazionali maggiori. Francesca Di Monte, assistente internazionale, ha esordito in Serie A nella partita Udinese-Verona del 27 ottobre 2021, mentre la prima per Tiziana Trasciatti è stata con la gara Fiorentina-Salernitana del 9 novembre 2022.