Serie A, Ferrieri Caputi arbitra Sassuolo-Salernitana: prima volta di una donna

Maria Sole Ferrieri Caputi arbitrerà Sassuolo-Salernitana domenica al Mapei Stadium: è la prima donna nella storia della Serie A

Ora è ufficiale: Maria Sole Ferrieri Caputi sarà la prima donna ad arbitrare in Serie A. Dirigerà Sassuolo-Salernitana, domenica alle 15 al Mapei Stadium. Nata a Livorno nel 1990, ha iniziato ad arbitrare a diciassette anni. A 25 ha debuttato in Serie D, a 30 è stata promossa in C. L’esordio in B nell’ottobre 2021 in occasione di Cittadella-Spal. Lo scorso dicembre è stata la prima donna a dirigere una squadra di Serie A, in Cagliari-Cittadella, sedicesimo di finale di Coppa Italia. Ora lo storico traguardo in Serie A.