Billie Eilish si confessa: “Dovrebbero darmi un dottorato in masturbazione”

Billie Eilish e la sessualità: “Dovrebbero darmi un dottorato in masturbazione”. La cantautrice si è raccontata apertamente a Rolling Stone

A qualche settimana dall’uscita del suo nuovo disco, il 17 maggio, Billie Eilish si è raccontata apertamente ai microfoni di Rolling Stone. In un’intervista pubblicata sul magazine, la cantautrice ha affrontato il tema della sessualità.

Lo scorso anno, l’interprete di “Bad Guy” ha parlato della sua attrazione per le donne, frasi che sono passate come un coming out sui siti di tutto il mondo. “Non ho mai pensato di parlare della mia sessualità- ha spiegato a RS- nemmeno in un milione di anni. È davvero frustrante per me che sia venuto fuori”. Oggi, però, dice: “Sono stata innamorata delle ragazze per tutta la vita, ma non l’avevo capito fino all’anno scorso quando ho realizzato che avrei voluto infilare la mia faccia in una vagina“.

Tutto questo è affrontato in una delle tracce del prossimo disco, “Lunch”: “Ne ho scritta una parte prima ancora di fare qualcosa con una ragazza, e ho composto il resto dopo”, ha rivelato.

BILLIE E LA MASTURBAZIONE: “HO IMPARATO AD ACCETTARMI”

“Il sesso è il modo migliore per allentare la pressione della vita”, ha aggiunto Billie. “La masturbazione è una parte enorme ed è stata un grandissimo aiuto-ha detto l’artista-. La gente dovrebbe masturbarsi, non lo sottolineerò mai abbastanza, essendo una persona che ha avuto per tutta la vita problemi corporei estremi e dismorfia”. A tal proposito, ha spiegato: “Ho imparato che guardarmi e guardarmi mentre provo piacere mi è stato di grande aiuto per amarmi e accettarmi, per sentirmi forte e a mio agio”. E proprio per questo “dovrebbero darmi un dottorato in masturbazione”.