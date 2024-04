Mezz’ora di attività fisica intensa riduce del 30% il rischio tumori

Tradizionalmente, nelle indagini sugli stili di vita, la quantità di attività fisica svolta viene stimata in base alle dichiarazioni dei partecipanti agli studi. A queste persone viene infatti domandato, tramite questionari o interviste, se fanno esercizio, per quanto tempo e di che tipo. A volte si chiede loro anche di distinguere se il tipo di attività è ad alto o basso dispendio energetico. Questo approccio non è però utile a verificare i possibili picchi di attività, per i quali occorre usare strumenti in grado di misurare in maniera oggettiva la quantità di movimento. Uno di questi è l’accelerometro, inserito oramai nella maggior parte degli orologi “smart” o per il fitness.

Gli studiosi australiani hanno preso in esame oltre 22.000 partecipanti allo studio UK Biobank che avevano dichiarato di non fare attività fisica nel tempo libero, al massimo una camminata alla settimana. Analizzando i dati registrati dall’accelerometro da polso di cui erano stati dotati, hanno potuto quantificare la VILPA di ciascun partecipante, per poi studiare l’associazione con l’incidenza di cancro.

All’aumentare della quantità giornaliera di VILPA diminuiva il rischio di cancro. Almeno 3,4 minuti di VILPA al giorno si associavano a una riduzione del 17 per cento nel rischio relativo di ammalarsi di tumore rispetto a chi non mostrava lo stesso livello di movimento. Una media giornaliera di 4,5 minuti di VILPA è risultata associata a una riduzione del 32 per cento circa nell’incidenza di tumori noti per essere favoriti dalla sedentarietà.