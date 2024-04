Il cantautore Ligabue risponde ad Antonella Clerici dopo l’intervista a “Belve” in cui è stato accusato di aver pronunciato la frase del sugo-gate

Un’intervista da vera belva quella che Antonella Clerici ha concesso a Francesca Fagnani nel corso dell’ultima puntata di Belve. La conduttrice si è esposta a 360 gradi, rispondendo senza filtri alle domande della giornalista. Antonella ha raccontato diversi episodi ‘pepati’ della sua carriera, dall’aver “messo al muro” una collega, alla mancata chiamata per la conduzione di Sanremo 2025. E proprio riguardo la kermesse, ha voluto sciogliere un nodo che da un anno incuriosiva il pubblico: è Ligabue il cantante coinvolto nel sugo-gate.

IL SUGO-GATE A SANREMO

Lo scorso anno, durante una puntata di ‘È sempre mezzogiorno’, Antonella Clerici rivelò che quando condusse l’edizione del 2010 del Festival di Sanremo, un cantante si rifiutò di partecipare perché, a suo dire, la conduttrice “sapeva troppo di sugo“. Nel corso dell’intervista a Belve, Antonella ha rivelato che a dirlo fu Luciano Ligabue.

LA REPLICA DI LIGABUE

Il cantautore non è rimasto in silenzio, e poco tempo dopo l’intervista, ha scritto un post su X negando di aver pronunciato quelle parole. “Cara Antonella Clerici ovviamente non ho mai detto una cosa del genere, certe frasi non mi appartengono”. Ligabue ha anche condiviso un video su Instagram, confermando la sua estraneità ai fatti. “Mi dispiace che qualcuno si sia inventato una roba del genere, ma ancora di più mi dispiace che tu non abbia cercato di fare chiarezza con me“. “Ti ho sentita dire che mi avresti chiesto scusa se questa cosa non era vera. Quindi accetto le tue scuse”.

