Antonella Clerici a “Belve” rivela chi le disse che sapeva troppo di sugo

Antonella Clerici a ‘Belve’ svela il nome del cantante che le disse che ‘sapeva troppo di sugo’ nell’edizione del 2010 del Festival di Sanremo

Una scatenata Antonella Clerici si racconta a ‘Belve’, in onda su Rai 2 oggi in prima serata. Il programma cult condotto da Francesca Fagnani avrà come ospiti anche Lory Del Santo e Margherita Buy.

In un passaggio molto frizzante dell’intervista la conduttrice di ‘È sempre mezzogiorno’ scioglie finalmente dopo tanti anni il giallo del famoso ‘sugo-gate’. Clerici, infatti, raccontò che nell’edizione del 2010 del Festival di Sanremo, da lei condotta, un cantante si rifiutò di partecipare dicendo che lei sapeva troppo di sugo. “Il sugo è stato il mio successo- ha rivendicato- Grazie al pop e al popolo che ci guarda tutti i giorni. Evviva la cucina in tutte le sue versioni. Attraverso la cucina passa tanta cultura, e voi radical chic non l’avete ancora capito”.

Antonella Clerici, quando fece quelle dichiarazioni, si schierò dalla parte della collega Benedetta Rossi, presa di mira sui social per aver scelto ingredienti economici per le sue ricette. Durante la puntata di “È sempre mezzogiorno” la conduttrice disse in diretta tv: “Questi ‘gastrofighetti’ hanno stancato. La cucina non deve essere snob, deve essere pop”.

A Belve, quindi, ha rivelato il nome del cantante che non andò al Sanremo da lei condotto, perché, a suo dire, sapeva troppo di sugo: “A me l’hanno riferito. Se non è vero chiedo scusa, ma se è vero mi aspetto le sue scuse”. Questa sera verrà rivelato il nome.