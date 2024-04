Ermal Meta e la compagna Chiara Sturdà diventeranno genitori di una bimba

Il cantante Ermal Meta e la compagna Chiara Sturdà, giovane milanese di 34 anni, di professione agente di marketing, diventeranno genitori di una bambina

Nonostante sia sempre molto riservato sulla sua vita privata, il cantante Ermal Meta non ha resistito all’emozione di diventare papà e ha voluto condividere la notizia con i suoi fan su Instagram: la foto postata è quella di un piccolo maglioncino bianco, ovviamente misura mignon, con sopra un ciondolo ‘Chiama angeli’ che si porta spesso in gravidanza come segno benaugurale. Queste le parole che accompagnano l’immagine: “Questo sarà il tuo primo maglioncino. Noi ti aspettiamo. Tu non avere fretta, ma non tardare troppo che ormai non possiamo fare a meno di te. Ti aspettiamo piccola Fortuna, portaci l’estate”. Firmato: “La tua mamma e il tuo papà”. Il cantante di origine albanese, dunque, non solo rivela l’arrivo di un bebè, ma dice già anche il sesso e il nome: una femmina che si chiamerà Fortuna.

CHI È LA COMPAGNA CHIARA STURDÀ

Ma chi è la mamma di Fortuna? Del cantante, che appunto è sempre stato molto schivo sul suo privato, si sa che da alcuni anni è legato a Chiara Sturdà, giovane milanese di 34 anni, di professione agente di marketing per una società di consulenza per calciatori e calciatrici. fa inoltre la commentatrice sportiva in tv e si sta interessando al giornalismo sportivo. La coppia si è mostrata in pubblico dopo il lockdown.