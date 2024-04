Morta a 29 anni Eva Evans, una delle star di TikTok

Morta a 29 anni Eva Evans, la nota influencer di TikTok. A darne notizia la sorella Lila Joy, con un toccante post su Instagram

È morta a 29 anni Eva Evans, la nota influencer di TikTok. A darne notizia la sorella Lila Joy, con un toccante post su Instagram. “Ieri la mia famiglia ha ricevuto la notizia che la nostra dolce, favolosa, creativa, premurosa ed esilarante Eva, la mia bellissima sorella, è morta“, ha scritto. “Dopo 24 ore, mi trovo ancora in un ciclo costante di negazione e accettazione, quindi so quanto sarà incredibile e difficile elaborare questa notizia”, ha aggiunto. La causa della morte non è stata rivelata, ma Lila ha annunciato di aver organizzato per oggi una celebrazione in suo nome, che si svolgerà a Manhattan.

CHI ERA EVA EVANS

Con oltre 300 mila follower su TikTok, Eva era nota per i suoi video in cui mostrava la sua vita a New York come regista emergente. Lo scorso anno ha debuttato con una serie di cinque episodi su Prime Video intitolata Club Rat, da lei scritta, diretta e interpretata, non disponibile però in Italia. Nello show ha interpretato il ruolo di una influencer che tenta di rimettersi in gioco nella vita amorosa newyorkese, dopo che un suo video imbarazzante è diventato virale. Ad affiancarla nella serie Noa Fisher e Marcela Avelina. Il primo episodio di Club Rat è disponibile per la visione gratuita sul canale YouTube di Eva.

FONTE: Agenzia di stampa Dire (www.dire.it).