Rent2Cash: nuovi investimenti e Marco Grassi entra in squadra

Rent2Cash: oltre 1 milione di euro di investimenti in Digital&Innovation. Entra in squadra Marco Grassi, nuovo co-founder e Chief Technology & Innovation Officer

Rent2Cash, la prima startup italiana che anticipa fino a 3 anni di affitto ai proprietari di immobili fornendo un servizio di “rental advance” che converte le proprietà immobiliari in liquidità finanziaria immediatamente disponibile, alla vigilia del lancio delle operazioni introduce nel team una figura dedicata a Tecnologia e Innovazione. Entra, infatti, in azienda Marco Grassi, con oltre 15 anni di esperienza in grandi aziende da Accenture a BIP, passando per il Gruppo BCC Iccrea e NextChem del Gruppo MAIRE e come strategy advisory per fondi, acceleratori e startup. Grassi debutta in Rent2Cash al fianco di Gianluca Fioranelli e Yilang Chen, come Co-Founder e Chief Technology & Innovation Officer.

L’arrivo di Grassi è un ulteriore passo avanti nel processo di innovazione di Rent2Cash che vede stanziati in Digital&Innovation oltre 1 milione di euro durante i prossimi 3 anni. I fondi saranno destinati allo sviluppo e all’integrazione di servizi che sfruttano Generative AI, Machine Learning, Realtà Virtuale e Realtà Aumentata, Automation, Behavioral Analytics e Cybersecurity. L’obiettivo di Grassi in Rent2Cash è relativo alla crescita del business sul mercato italiano, all’espansione in altre country e al lancio di un Osservatorio Nazionale del mercato affitti.

Grassi metterà a disposizione di Rent2Cash le sue competenze, in particolare in ambito di scouting, due diligence e integrazione, sia per il modello di business che tecnologico. Le sue attività si concentreranno, inoltre, sull’asset strategico VAULT, l’algoritmo proprietario di Rent2Cash che prende in considerazione più di 50 criteri per esaminare in modo completo la situazione dell’immobile, del contratto di locazione, del proprietario e dell’affittuario.“Sono lontani i tempi in cui il real estate era considerato un settore a scarso tasso di innovazione – dice Grassi – il nostro settore, infatti, è al centro della rivoluzione tecnologica e la contaminazione sta dando vita a un mercato più efficiente e sostenibile, è proprio in questo senso che voglio mettere la mia esperienza e le mie competenze al servizio del processo di innovazione di prodotto e di servizio di Rent2Cash”.

La startup, nata per sollevare i padroni di casa da tutte le incombenze pratiche dell’affitto anticipando 3 anni di canone, ha già raggiunto una valutazione premoney di 5 milioni di euro, ha l’obiettivo di chiudere 20.000 contratti entro la fine del 2028.