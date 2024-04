Online “There”, il nuovo album dei Light Lead

Quattro brani che ritraggono a tutto tondo ciò che sono e rappresentano, ma ancor più che cosa sono pronti a diventare, i LIGHT LEAD

Si intitola THERE il nuovo EP dei LIGHT LEAD: dopo aver movimentato e acceso l’interesse grazie all’approccio elegante e fluido alla new wave e a una serie di singoli sempre più interessanti, ecco il duo pronto a completare il disco.

E ora siamo davanti a un lavoro che è davvero completo, ricco, affascinante e pieno di vitalità. Quattro brani che ritraggono a tutto tondo ciò che sono e rappresentano, ma ancor più che cosa sono pronti a diventare, i LIGHT LEAD.

L’EP, che affronta i temi dell’estraneità, quelli dell’intimità, del nomadismo e dell’incessante ricerca di un rifugio con cui armonizzarsi, risuona con il racconto della vita profondamente personale di MIO. Avendo attraversato paesaggi diversi fin dall’infanzia, le sue esperienze costituiscono la spina dorsale emotiva dei testi, che catturano l’essenza della costante ricerca di un luogo a cui appartenere veramente.

THERE comprende quattro brani, tre dei quali sono stati pubblicati come singoli.

TRACKLIST

1. THE FIGHT

2. WAITING TO BE AWAY

3. RUNNING

4. CITY OF NO MOTION

L’inedito CITY OF NO MOTION parla della sfida di creare connessioni in un ambiente apparentemente stagnante, catturando l’essenza della solitudine e della resilienza, in una città paralizzata dall’immobilità.