Attività fisica riduce il dolore cronico nei guariti da tumore

Le persone che hanno avuto il cancro spesso sperimentano dolore continuo. Essere fisicamente attivi può aiutare a ridurre l’intensità

Le persone che hanno avuto il cancro spesso sperimentano dolore continuo. Essere fisicamente attivi può aiutare a ridurre l’intensità del dolore che provano. E’ quanto evidenziano i risultati di uno studio pubblicato su Cancer.

L’ attività fisica può fornire benefici analgesici, sebbene questo effetto sia più accertato per il dolore non oncologico piuttosto che per il dolore oncologico.

“Ad alcuni potrebbe sembrare controintuitivo, ma l’attività fisica è un’opzione efficace e non farmacologica per ridurre molti tipi di dolore”, ha affermato la dott.ssa Erika Rees-Punia, autrice senior dello studio e ricercatrice principale senior per l’epidemiologia e ricerca comportamentale dell’American Cancer Society, in un comunicato stampa. “Come suggerisce il nostro studio, questo può includere il dolore associato al cancro e ai suoi trattamenti.

In questo studio della dottoressa Rees-Punia e del dottor Christopher T.V. Swain, primo autore dello studio e ricercatore presso l’Università di Melbourne in Australia, è stata esaminata la relazione tra attività fisica ed esiti del dolore negli adulti con e senza una storia di cancro.

Sono stati inclusi un totale di 51.439 adulti senza storia di cancro e 10.651 adulti con storia di cancro provenienti dal Cancer Prevention Study II Nutrition Cohort.

Ai partecipanti è stato chiesto di valutare il loro livello medio di dolore da 0 a 10, dove 0 indicava l’assenza di dolore e 10 il peggior dolore immaginabile. Inoltre, gli è stato chiesto di precisare il loro impegno nell’esercizio fisico.

I ricercatori hanno riferito che una maggiore attività fisica era associata a una minore intensità del dolore, indipendentemente dal fatto che gli individui avessero o meno una storia di cancro.

Tra quelli con una diagnosi di cancro in passato, quelli che superavano le linee guida sull’attività fisica stabilite dal governo degli Stati Uniti – facendo da 150 a 300 minuti a settimana di esercizio fisico di moderata intensità o da 75 a 150 minuti a settimana di attività fisica aerobica ad intensità vigorosa – erano Il 16% di probabilità in meno di riferire dolore da moderato a grave rispetto a coloro che avevano fatto meno esercizio fisico.

Meno dolore è stato segnalato anche da coloro che erano costantemente attivi o lo sono diventati da anziani rispetto a coloro che sono rimasti inattivi, hanno detto i ricercatori.

“Il dolore causato dal cancro può essere debilitante e la maggior parte dei pazienti in cure palliative spesso necessitano di farmaci antidolorifici a base di oppioidi come la morfina solo per sopravvivere”, afferma il dottor Ryan Peterson, specialista in medicina del dolore e anestesista presso il NuView Treatment Center, un centro per la dipendenza con sede a Los Angeles.

“Sebbene gli interventi farmacologici siano buoni, raccomando terapie non farmacologiche come l’esercizio graduale quanto più tollerabile quando possibile in modo da prevenire l’atrofia muscolare e ulteriore dolore. È noto anche che l’esercizio fisico favorisce il rilascio di endorfine, che possono essere utili per alleviare il dolore e la tolleranza”, ha affermato Peterson, che non è stato coinvolto nello studio.

Le esposizioni includevano attività fisica da moderata a vigorosa (MVPA) auto-riferita, nonché la variazione di 2 anni della MVPA.

Gli esiti del dolore includevano l’intensità del dolore (esito primario) e l’uso di analgesici (esito secondario).

I risultati hanno mostrato che la MVPA era inversamente associata all’intensità del dolore per gli adulti con (odds ratio [OR], 0,84 [≥15 equivalente metabolico dell’attività (MET) h/settimana vs. <7,5 MET h/settimana]; intervallo di confidenza [CI] al 95%, 0,76-0,93) e senza (OR, 0,79; IC al 95%, 0,75-0,82) una storia di cancro.

Rispetto alle persone rimaste inattive, i partecipanti che sono diventati sufficientemente attivi (cancro: OR, 0,76; IC al 95%, 0,68-0,86; nessun cancro: OR, 0,73; IC al 95%, 0,69-0,77), sono diventati inattivi (cancro: OR, 0,79; IC al 95%, 0,71-0,88; nessun cancro: OR, 0,84; IC al 95%, 0,80-0,89) o è rimasto sufficientemente attivo (cancro: OR, 0,66; IC al 95%, 0,60-0,72; nessun cancro: OR, 0,62; 95% CI, 0,60-0,65) hanno riportato anche meno dolore.

L’attività fisica non era correlata all’uso di analgesici.

La dottoressa Jessica Cheng, fisiatra della City of Hope Orange County in California, specializzata in preabilitazione e riabilitazione, ha dichiarato a Medical News Today che è “importante mantenere quanta più attività fisica possibile prima, durante e dopo il viaggio del cancro”.

“Ci sono molti vantaggi dell’esercizio fisico per i malati di cancro, tra cui la riduzione della depressione, dell’ansia e dell’affaticamento e il potenziale per migliorare i tassi di sopravvivenza in alcuni tumori”, ha aggiunto.

“Quando si inizia l’esercizio, si incoraggia la discussione con l’oncologo curante e una valutazione da parte di uno specialista in riabilitazione dal cancro”, ha detto Cheng, che non è stata coinvolta nello studio. “Ogni individuo ha la propria situazione medica, capacità e preferenze, e sottolineo sempre l’importanza che i pazienti svolgano attività che trovano divertenti. Shadow boxing, camminata, nuoto, danza, ciclismo e zumba su sedia a rotelle modificata sono tutte ottime opzioni.

Nonostante la correlazione dello studio tra riduzione del dolore ed esercizio fisico vigoroso, gli operatori sanitari devono camminare su una linea sottile quando consigliano ai malati di cancro l’esercizio fisico, hanno detto gli esperti.

“Con i miei pazienti sottolineo sempre l’equilibrio. Ci sono momenti per riposare e momenti per incoraggiare l’attività fisica”, ha detto Cheng.

“L’esaurimento dovuto allo sforzo fisico può avere un impatto sulla capacità del corpo di combattere le neoplasie perché il corpo, quando sottoposto a stress fisico, reagisce attraverso l’infiammazione, e questo potrebbe essere troppo da gestire per i malati di cancro le cui normali risposte adattative fisiologiche sono già attenuate o compromesse”, ha aggiunto Peterson.

“Gli esercizi a basso impatto possono essere ideali per i pazienti affetti da cancro”, ha osservato. “Questi includono passeggiate leggere, yoga, nuoto o meditazione attraverso il movimento. Alcuni tipi di cancro influenzano la densità ossea e aumentano il rischio di cadute e fratture; quindi, sarebbe prudente per i malati di cancro partecipare ad esercizi monitorati e a basso impatto per la loro sicurezza e il loro benessere. Anche la deambulazione leggera può almeno aiutare a migliorare la mobilità.

L’esercizio fisico dovrebbe essere prescritto insieme ai farmaci antidolorifici per le persone affette da cancro, non al loro posto, concordano gli esperti.

In conclusione, questo studio evidenzia che la relazione tra attività fisica e intensità del dolore non è sostanzialmente diversa tra le persone con e senza una storia di cancro. Le persone che avevano superato una storia di cancro e che svolgono più attività, o che aumentano la propria attività, possono provare meno dolore rispetto a chi ha superato il cancro e svolge costantemente meno attività.

Christopher T V Swain et al., Physical activity and pain in people with and without cancer Cancer. 2024 Feb 12.

leggi