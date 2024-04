Isola dei Famosi: Luxuria attacca l’ex concorrente Benigno

L’Isola dei Famosi, la conduttrice Luxuria sull’ex concorrente Benigno: “Dovrebbe ringraziarci che non mostriamo le immagini”

Il caso dell’esclusione di Francesco Benigno tiene ancora banco all’Isola dei Famosi. Nella puntata di ieri, la produzione del programma ha comunicato la decisione di non mostrare le immagini incriminate: quei “comportamenti non consoni e vietati dal regolamento” che hanno portato alla situazione denunciata dall’attore su Instagram.

“Non verranno mostrate le immagini dell’episodio in questione per non dare visibilità ad episodi di condotta non tollerabili”, queste le parole del nuovo comunicato di Mediaset letto da Vladimir Luxuria.

La conduttrice ha, poi, voluto dare un parere personale, tirando una frecciatina a Benigno: “Io questa scena l’ho vista. Sull’isola si litiga, si può discutere, ma non si può trascendere e penso che il fatto che noi non mostriamo queste scene, che vi assicuro non sono per niente esemplari, sia un segnale di rispetto per voi a casa e forse anche Francesco Benigno dovrebbe ringraziarci di non mostrarle”.

PUBBLICO IN RIVOLTA SUI SOCIAL

A non aver gradito questa scelta è, però, anche il pubblico che, su X, ha commentato con sospetto. “Se fosse Benigno nel torto mostrerebbero senza problemi i video, cosi dimostrano cha ha ragione lui”, ha scritto qualcuno. “Senza immagini è impossibile credere”, ha dichiarato un altro utente. “Vergognatevi. Questo non è rispetto per il pubblico ma ipocrisia. Avete aspettato le 23 per non dire niente. Ci siamo fatti tutti un’idea, ha ragione Francesco. Meritate di chiudere per mancanza di ascolti, qui di reality non c’è niente”, ha commentato un terzo utente. E ancora: “Come sempre insabbiate quando avete la coda di paglia… Mostrate le immagini sta a noi decidere la gravità dei fatti. Alla faccia del ‘pubblico sovrano’”. I messaggi sono tutti di questo tono. Insomma, il malcontento c’è ed eccome.

Benigno, dal canto suo, confinato in un hotel in Honduras, ha raccontato tutta la sua verità in video e anche lui ha chiesto di mostrare le immagini in diretta, convinto di non aver tenuto comportamenti tali da essere escluso dalla gara. Non resta che attendere nuovi sviluppi.