Fedez porta i figli nella nuova casa nel centro di Milano

“È ancora da sistemare”, dice il rapper Fedez ai figli Leone e Vittoria aprendo la porta del suo attico preso nel centro di Milano

Dopo essere tornato dalla California dove ha partecipato al Coachella Valley Music and Arts Festival, Fedez torna alla vita milanese. E, nelle ultime storie, il rapper racconta la prima volta dei suoi figli, Leone e Vittoria, nella casa da single presa in centro a Milano: un appartamento di 400 mq in piazza Castello.

“Prima volta a casa”, scrive il rapper, spiegando ai bimbi che la casa “è ancora da sistemare”. I bimbi sembrano già a loro agio negli spazi che l’artista sta arredando poco alla volta. Così li si vede giocare ai videogiochi, con un libro della Marvel e con un mixer.

“Mi piacerebbe che ‘la nuova casa del papà’ sia più ‘la nostra nuova casa’, in cui le loro passioni e la loro creatività si possa respirare e vivere concretamente”, aveva raccontato durante i giorni in America all’acquisto di un muro fatto di Lego da posizionare nell’appartamento. Chiara Ferragni, invece, dopo il digiuno social, è tornata a farsi vedere in pubblico. In questi giorni, è ospite della Design Week dove sta sfoggiando abiti che catturano l’attenzione, come il ‘revenge dress’.