L’Unione Europea blocca l’applicazione TikTok Lite

L’Unione europea ferma TikTok Lite: la piattaforma ha 24 ore per presentare la valutazione del rischio dell’app con meccanismo di ricompensa

Altolà della Commissione a TikTok riguardo la nuova app TikTok Lite già lanciata in Francia e Spagna e in arrivo anche in Italia, per gli utenti over 18. La Commissione ha infatti chiesto alla piattaforma una maggiore precisione sulla valutazione del rischio che, secondo le norme europee sui servizi digitali, il fornitore avrebbe dovuto effettuare prima di distribuire la nuova app. Il programma Lite ha un meccanismo di ricompensa che consente agli utenti di guadagnare punti mentre svolgono determinate attività su TikTok, punti scambiabili con buoni premio o valuta di TikTok spendibile per compensare i creatori. Tutto ciò, segnala la Commissione, potrebbe avere ricadute sulla salute mentale degli utenti e nella fattispecie stimolare comportamenti di dipendenza.

Tiktok ha 24 ore di tempo per presentare la valutazione di rischio e fino al 26 aprile per rispondere a una serie di altre questioni sollevate dalla Commissione. Sulla base delle risposte, la Commissione valuterà i passaggi successivi. Già nel febbraio 2024 la Commissione ha avviato un procedimento formale contro TikTok e sono in corso le valutazioni riguardo a eventuali violazioni delle norme su tutela dei minori, trasparenza della pubblicità, accesso ai dati per i ricercatori, nonché rischio di dipendenza e contenuti dannosi.