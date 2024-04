Sclerosi multipla recidivante: ozanimod controlla la malattia a tutte le età

Le misure cliniche e radiologiche di attività di malattia sono rimaste stabili o migliorate nei pazienti di tutte le età con sclerosi multipla recidivante in cura con ozanimod

Le misure cliniche e radiologiche di attività di malattia sono rimaste stabili o migliorate nei pazienti con sclerosi multipla recidivante (SMR) in tutti i gruppi di età superiore a 7-8 anni di trattamento continuo con ozanimod. Lo ha evidenziato uno studio presentato a West Palm Beach (Florida, USA) durante i lavori del Forum 2024 ACTRIMS (Americas Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis Forum).

Dati dallo studio di estensione in aperto DAYBREAK

«Indipendentemente dalla categoria di età, il tasso di recidiva annualizzato aggiustato – nei pazienti trattati con ozanimod in continuo – è stato inferiore a 0,2 negli studi parentali di fase 3 ed è rimasto basso nell’estensione in aperto DAYBREAK» ha detto Jeffrey Cohen , della Cleveland Clinic (Ohio, USA).

In totale, 2.257 pazienti con SMR degli studi parentali SUNBEAM e RADIANCE hanno partecipato allo studio in aperto DAYBREAK. Per categoria di età, il numero di pazienti trattati in modo continuativo con ozanimod 0,92 mg dall’inizio degli studi di fase 3 includeva 118 persone di età pari o inferiore a 25 anni, 268 di età compresa tra 26 e 35 anni, 313 di età compresa tra 36 e 50 anni e 62 persone di età pari o superiore a 50 anni.

I pazienti che assumevano continuamente ozanimod, modulatore orale dei recettori 1 e 5 della sfingosina 1-fosfato (S1P), avevano tassi di recidiva molto più bassi di quelli che originariamente avevano ricevuto interferone beta-1a prima di passare a ozanimod, ha detto Cohen.

«Abbiamo anche notato che i pazienti che hanno iniziato la sperimentazione con interferone, quando sono passati a ozanimod nell’estensione in aperto hanno ampiamente raggiunto [in termini di esiti] le persone che erano in trattamento con ozanimod per l’intera durata degli studi di fase 3 e dell’estensione» ha aggiunto.

C’erano relazioni simili relative all’età in relazione al numero di lesioni gadolinio-ipercaptanti alla risonanza magnetica cerebrale (MRI), il quale numero in media era di 0,6 per scansione durante l’estensione in aperto, ha aggiunto Cohen. Il numero di lesioni pesate in T2 nuove o in aumento per scansione è andato riducendosi con l’avanzare dell’età dei pazienti, ha precisato.

Una progressiva riduzione di queste lesioni può far parte del declino dell’attività immunitaria con l’avanzare dell’età, ha ipotizzato Cohen. Il trattamento a lungo termine può anche interrompere la cascata di eventi infiammatori molecolari che possono causare lesioni nervose, ha aggiunto.

Ozanimod è stato approvato per il trattamento della SMR nel 2020 sulla base dei dati degli studi cardine SUNBEAM e RADIANCE che hanno mostrato tassi di recidiva più bassi con ozanimod rispetto all’interferone beta-1a.

Cohen ha spiegato che, al di là del fatto che le recidive e la comparsa di nuove lesioni fossero rimaste complessivamente basse nello studio di estensione, il team ha voluto determinare se tali tassi diminuissero con l’età.

I risultati dovrebbero essere rassicuranti per i medici che stanno trattando pazienti anziani con ozanimod per lunghi periodi, ha osservato Patrick Vermersch , dell’Ospedale universitario di Lille (Francia), che non è stato coinvolto nello studio.

«Quando si tratta a lungo termine con questi agenti immunomodulanti, c’è sempre la preoccupazione che il rischio di infezioni possa verificarsi e il rischio sarebbe maggiore in un paziente anziano» ha detto Vermersch. «Non abbiamo visto accadere questo nei pazienti nello studio DAYBREAK».

Follow-up fino a quasi 10 anni

In uno studio di accompagnamento presentato alla riunione, Cohen e colleghi hanno riferito che l’analisi finale dello studio di estensione DAYBREAK ha mostrato che il trattamento con 0,92 mg di ozanimod ha permesso di tenere sotto controllo l’attività della malattia più a lungo di quanto precedentemente riportato, ovvero in media 60,9 mesi, con alcuni pazienti in trattamento da 117,2 mesi (cioè quasi 10 anni).

«Ozanimod è stato generalmente ben tollerato, con il 78,2% dei partecipanti che ha completato lo studio» ha sottolineato Cohen. «Il farmaco ha inoltre dimostrato un’efficacia sostenuta con un basso tasso di recidiva annualizzato (pari a 0,098), un basso numero di lesioni T2 nuove o in aumento (con una media inferiore a 1 lesione nuova o in aumento per scansione a 60 mesi) ) e un numero medio di lesioni captanti gadolinio alla MRI di una media di circa 0,24 lesioni per scansione a 60 mesi».

I risultati sulla sicurezza sono stati coerenti con gli studi di fase 3 e con il profilo di sicurezza stabilito di ozanimod, ha osservato Cohen.

«Anche se raramente in questi giorni inizieremmo in un paziente un trattamento con interferoni o glatiramer acetato, quanto piuttosto con terapie modificanti la malattia, è comunque positiva disposizione di questi dati per dimostrare che c’è un vantaggio nell’uso di questi nuovi agenti come ozanimod» ha concluso Cohen.

Fonti:

Cree BAC, et al. Efficacia a lungo termine del modulatore del recettore della sfingosina 1-fosfato ozanimod per categoria di età in pazienti con sclerosi multipla recidivante: risultati finali di due studi di fase 3 e uno in aperto -prova di estensione dell’etichetta. Forum ACTRIMS 2024; locandina P091.

Selmaj KW, et al. Sicurezza ed efficacia a lungo termine di ozanimod nella sclerosi multipla recidivante: analisi finale dello studio di estensione in aperto DAYBREAK. Forum ACTRIMS 2024; manifesto P090.