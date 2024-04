Fedez fa uno scherzo ai fan: “Sono il nuovo CEO di Versace”

Rientrato in Italia dopo il Coachella, Fedez sorprende i fan con un annuncio sconvolgente: “Sono ufficialmente il nuovo Ceo di Versace”. Ma è uno scherzo

Un annuncio incredibile, che aveva lasciato i fan con la bocca aperta: Fedez nuovo Ceo di Versace. Insomma, matrimonio finito, nuova casa e pure nuova (gigantesca) avventura lavorativa. I fan erano sbalorditi, la notizia sarebbe stata oggettivamente clamorosa. E considerando la grande amicizia del cantante con la stilista, chissà, forse poteva pure essere vera. Ma invece era solo uno scherzo, e lo ha rivelato il rapper pochi minuti dopo, con un’altra storia.

“STAVAMO SCHERZANDO”

Nella prima Instagram, Fedez aveva postato una foto di gruppo con Donatella Versace e lo staff, scrivendo: “Sono ufficialmente il nuovo Ceo di Versace” e subito sotto “Grazie Donatella Versace per la fiducia”. Eh? Ma pochi minuti dopo ecco svelato l’arcano: “Prima che il titolo in borsa di Versace crolli per colpa mia, stavamo scherzando, non sono il ceo di Versace, che anzi saluto, si chiama Emanuel. Ciao Emanuel”. E scoppia a ridere.

IL FRIGO VUOTO, “DEVO FARE LA SPESA”

Quel che è certo è che il rapper, appena rientrato dal viaggio in Italia dopo la settimana a Los Angeles per il Coachella, sembra di ottimo umore. Prima della storia con il finto annuncio, Fedez aveva postato alcune storie dall’aereo per far sapere che era in arrivo a Milano e poi anche mostrato il frigorifero della sua nuova casa, senza cibo all’interno: “Devo fare la spesa“. Inevitabile, dal momento che il rapper ha passato le ultime tre settimane in giro per il mondo: prima a Miami con i bambini nella prima vacanza da papà single, poi, dopo averli portati a casa, è volato di nuovo oltreoceano, a Los Angeles, per assistere al Coachella.