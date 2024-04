Chiara Ferragni torna su Instagram: le foto a Venezia con un abito nero da 1300 euro

Chiara Ferragni torna su Instagram: il suo è un revenge dress? Da Venezia, l’imprenditrice digitale dopo 2 settimane torna a pubblicare foto

Chiara Ferragni interrompe il silenzio su Instagram e torna con un post che fa il pieno di approvazione. Erano due settimane che l’imprenditrice digitale mancava dal social, un tempo infinito se si considera che ha abituato, negli anni, i suoi 29,1 milioni di follower a una presenza costante con molteplici pubblicazioni quotidiane tra post, gallery e stories, pronte a immortalare ogni scintillio della vita da influencer4, tra mete da sogno, ville di lusso e l’immancabile (finora) esposizione dei due figli.

Nel giorno in cui l’ormai ex marito Fedez torna in Italia dalla vacanza a Losa Angeles- dove ha partecipato al Coachella festival-, Chiara Ferragni riappare su Instagram e lo fa in grande stile.

IL POST

Il primo post su Instagram di Chiara Ferragni dopo due settimane di assenza è una gallery con didascalia in inglese e tema artistico. “Felice di essere a Venezia per l’inaugurazione della bellissima mostra “Musei delle Lacrime” del mio amico Francesco Vezzoli presso l’unico Museo Correr- scrive Ferragni-. Curata da Donatien Grau, la mostra presenta una selezione delle opere di Francesco, alcune realizzate per l’occasione, accanto ai capolavori del Museo di pittori come Cosmè Tura, Jacopo, Gentile e Giovanni Bellini, Antonello da Messina e Vittore Carpaccio. Il progetto rende inoltre omaggio all’architetto Carlo Scarpa e al suo magistrale lavoro sul museo e sull’identità storico-artistica di Venezia”. Il punto forte del post, però, sono le foto: Ferragni indossa un abito nero da sera fasciante e a collo alto con spacco profondo sulla gamba sinistra da 1300 euro. Capelli raccolti in uno chignon morbido e trucco impeccabile. Insomma, la Ferragni come era abituata a mostrarsi pre-rottura con il marito rapper. Per lei piovono cuoricini: sono quasi 630mila a 11 ore dalla pubblicazione.

Centinaia i commenti di bentornata, in cui viene emesso l’accento sulla bellezza del look dell’imprenditrice digitale. E qualcuno mormora sul web che si tratti un revenge dress.

COS’È IL REVENGE DRESS

Tecnicamente, è l’abito della vendetta. Quello che si indossa in genere dopo una separazione o un litigio per mostrarsi al partner (e al mondo intero) nel pieno della forma. Ha reso immortale questa formula Lady Diana Spencer, fu moglie dell’attuale Re Carlo III d’Inghilterra, scomparsa tragicamente in un incidente d’auto nel 1997, durante un inseguimento dei paparazzi. Lady Diana indossò il suo ‘revenge dress’ nel 1994 a un party alla Serpentine Gallery di Londra, dopo la separazione da Carlo e nelle ore dell’intervista contenente la dirompente ammissione pubblica del tradimento con Camilla Parker-Bowles. Si trattava di un tubino nero attillato con ampio scollo a barca: un abito che non solo le donava molto, ma che, soprattutto, infrangeva qualsiasi protocollo di Corte, a cui Diana era stata sottomessa in passato.

LA SPARIZIONE DAI SOCIAL: NON È LA PRIMA VOLTA

Qualche scatto rubato al ristorante, una fugace apparizione nei contenuti postate dalle sorelle o dalla madre, ma niente di più. Per due settimane Chiara Ferragni non si è fatta vedere. Un digiuno lunghissimo, per chi basa buona parte della sua attività sulla promozione di sé tramite Instagram. Non è, però, la prima volta che accade. Era già successo all’indomani dell’inchiesta sulla presunta finta beneficenza che l’ha travolta per le vendite del pandoro Balocco. Quella volta scelse un profilo diverso per ripresentarsi al pubblico: look acqua e sapone e box di domande per dare ai fan la sensazione di voler riprendere un discorso con loro.