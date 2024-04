Chi è Giulia Ottorini, la modella di Onlyfans avvistata con Fedez al Coachella

Chi è Giulia Ottorini, la tiktoker e modella di OnlyFans paparazzata con Fedez al Coachella. La ventiduenne ha scandalizzato per un video in cui si vantava di aver speso 30mila euro in 4 giorni

Sta per concludersi la parentesi californiana di Fedez. Il rapper è stato in America per partecipare al Coachella Valley Music and Arts Festival, come lui stesso ha documentato su Instagram. Tra feste, concerti e incontri inaspettati (quello con Paris Hilton per esempio), il rapper è stato paparazzato insieme a Giulia Ottorini, influencer e tiktoker. A pubblicare gli scatti è Whoopsee.it. Sorridenti e insieme al altri amici, i due sono stati fotografati mentre uscivano da un centro commerciale.

Le immagini hanno subito scatenato l’ipotesi di un flirt, sostenuta da un video su TikTok che recita: “Quando hai una relazione segreta, ma ti saluta in pubblico”. A smontare ogni fantasia, però, ci ha pensato la stessa Ottorini rispondendo a un fan che le chiedeva chi stesse frequentando: “Nessuno di famoso”, ha scritto l’influncer. Tra i commenti già in tantissimi chiedevano del possibile avvicinamento a Fedez.

CHI È GIULIA OTTORINI

Ventiduenne di Bologna, Giulia Ottorini è seguitissima sui social: 1.2 milioni i followers su Instagram, 2.2 milioni quelli su TikTok. Ex del rapper Mambolosco, la Ottorini ha anche un profilo sulla piattaforma per adulti OnlyFans che le ha fatto ottenere guadagni da capogiro. Ha fatto scalpore il video, poi rimosso, in cui si vantava di aver speso 30 mila euro in 4 giorni. Proprio per questo è finita negli accertamenti fatti dalla Guardia di Finanza su alcuni noti influencer in tema di evasione fiscale.

Giulia Ottorini ha iniziato la sua carriera vincendo una gara di Twerk. La 22enne ha, poi, aperto una Academy per insegnare questo tipo di ballo.