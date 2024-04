I fan stanno con Fedez: “Rinato, è uscito da una relazione tossica”

Fedez sembra “rinato” e uscito da “una relazione tossica”: così i fan sui social leggono la rottura con Chiara Ferragni

I fan di Fedez non hanno dubbi: da quando si è lasciato con Chiara Ferragni, il cantante è “rinato”, “risorto”, è tornato “più simpatico”, assomiglia di più al “Fedez delle origini” e sembra più genuino. Per qualcuno è addirittura più ‘figo’. Tra i tantissimi commenti che compaiono su Instagram sotto i post di questi giorni – le immagini che Fedez sta postando dalla vacanza a Miami con i due bambini Leone e Vittoria e i suoi genitori – il leitmotive è assolutamente questo: “Finalmente Fedez respira”. E una delle parole che più torna è “relazione tossica” a proposito della relazione con Chiara Ferragni, cominciata nel 2016 e finita (malamente) in definitiva a febbraio, quando il rapper se ne è andato da casa, il lussuoso attico di CityLife dove la coppia era andata a vivere con i bambini da meno di un anno.

“FEDEZ SI È SALVATO” DA UNA “RELAZIONE TOSSICA”

“Come si sta quando si esce da una relazione tossica?“, scrive un utente. oppure: “Adesso sembri stare davvero bene. Risorto, in tutti i sensi”. E ancora: “Troncare una relazione se non fa del bene richiede coraggio, ma salva. E secondo me Fedez si è salvato“. Un altro dice: “Fede sembri ringiovanito di 10 anni senza miss pesantezza accanto!”. E un fan ripesca le origni: “È rinato il ragazzo di Rozzano!”. Qualcuno ricorda anche le voci di ‘depressione’ di cui soffrisse il cantante: “Diciamo che è rinato senza la moglie… non sembra nemmeno più depresso..”. Qualcuno ha commenti poco gentili per l’influencer: “Da quando non stai più con la ‘secca’ sei tornato sul pezzo”. Qualcun altro cita pure il pandoro gate e la presunta truffa: “Fedez da che ti sei tolto la truffy e carrozzone annesso dalle palle sei rinato”.

“SEI DI NUOVO QUELLO CHE CONOSCIAMO, CAZZONE E PIENO DI VITALITÀ”

Un altro fan scrive: “Federico, ti vedo rinato. Perlomeno molto più felice. Sono molto contento, almeno, per te. Hai finalmente chiuso con un amore tossico e, a mio dire, troppo diverso dal tuo modo di essere. Da fuori si percepiva la continuazione di una forzatura, forse durata anni. Stai pian piano tornando in te”. Qualche fan perde tempo a fare ragionamenti più elaborati: “Finalmente sei uscito da quella specie di role play della famiglia reale a cui ti avevano costretto a giocare. Adesso sputa un po’ di barre sulla merda di questo Paese e torna quello di una volta, la nostra generazione e quella dei tuoi figli hanno ancora bisogno di una voce”. Molti citano la questione del Fedez “delle origini”: “Lo dico? Lo dico: Fede, rimarranno comunque cazzi tuoi, ma io ti inizio a vedere molto più simile al Fedez che conosciamo, quello di partenza, quello cazzone (ma con criterio), chillato e pieno di idee e vitalità. Si, e anche più fregno nei selfie”.

“FINALMENTE SENZA IL CLAN FERRAGNI”

C’è chi, poi, conosce e segue la coppia nei dettagli da sempre e quindi si spinge ad un’accurata analisi, partendo da quanto mostrato dai Ferragnez nella serie tv: “Finalmente Federico sta rinascendo. Nella serie The Ferragnez si è visto palesemente il suo disagio nel dover sempre mettere in piazza tutto e soprattutto portarsi dietro tutto il clan Ferragni. La madre, le sorelle, i fidanzati delle sorelle, i cani delle sorelle, le amiche , il suo manager, il suo truccatore, i migliori amici del liceo di Cremona. E lui che dallo psicologo le continuava a ripetere ‘Io vorrei solo viverti da solo assieme ai nostri figli’ e lei rispondeva “ma per me il mio clan è vitah! Io ho bisogno dell’approvazione della mia family. Noi siamo persone fisiche… ci amiamo! Ci abbracciamo!”. E viene criticata anche la casa di CityLife, arredata dall’influencer, sotto al post in cui Fedez annuncia l’acquisto di un muro di Lego per i bambini, da mettere nella sua casa nuova, spiegando che intende farne uno spazio in cui i bambini possano vivere concretamente la loro creatività. Discorso in cui il web ha letto una frecciata all’ex moglie e all’attico come casa niente affatto a misura di bambini.

LE CRITICHE ALLA CASA DI CITYLIFE ARREDATA DALL’INFLUENCER

In quella casa, ricorda un utente, mancavano le sculture di Fedez (che ora sono spuntate nel nuovo appartamento preso dal rapper vicino al castello sforzesco) e non ci sono dubbi, secondo lui era stata Chiara a non volerle in casa: “Le sue sculture che aveva nella vecchia casa di City Life (che piacciono tanto a Federico), Chiara gliele ha fatte tutte mettere nel suo studio di registrazione. In una casa da 1000 mq non ci stavano! Stonavano con la casa di design progettata dai suoi amici architetti di cui si fida ciecamente! Vuoi mettere con l’ennesimo piatto di Fornasetti o con l’ennesima Chanel 2.55? Chiara è totalmente distaccata dalla realtà e non si rende conto”.