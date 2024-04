Sta per arrivare Cremona Contemporanea Art Week

Dal 18 al 26 maggio torna “Cremona Contemporanea Art Week”, con la direzione artistica di Rossella Farinotti: le informazioni utili

Dal 18 al 26 maggio torna Cremona Contemporanea | Art Week, rassegna dedicata alle arti visive che trasforma Cremona in luogo di conoscenza e scoperta, attraverso mostre, incontri ed eventi volti a stimolare il dialogo tra l’arte del presente e l’ampio patrimonio storico-artistico che la città conserva. L’iniziativa, realizzata con la direzione artistica di Rossella Farinotti e il coordinamento di CFAgency, è promossa dall’Assessorato alla Cultura di Cremona con la collaborazione della Provincia di Cremona, della Camera di Commercio di Cremona e di Confcommercio provincia di Cremona

Forte del successo della prima edizione, che ha registrato oltre 15.000 visitatori, Cremona Contemporanea | Art Week intende continuare a essere un’importante occasione di valorizzazione e promozione del patrimonio artistico cremonese, in Italia e all’estero.

Sono numerose le novità in programma per la nuova edizione, che è stata pensata per far crescere la rassegna verso una dimensione sempre più internazionale e una maggiore integrazione con il patrimonio locale.

A dare vita a Cremona Contemporanea | Art Week 2024 saranno 20 artisti contemporanei attivi sulla scena internazionale – tra importanti nomi italiani e un’ampia scelta di artisti stranieri – diversi tra loro per generazione e approccio, selezionati dalla curatela per l’impatto dei loro lavori e per aderenza alla storia e alle tematiche dei luoghi cremonesi in cui verranno accolti.

Dalle installazioni site-specific ai dipinti di grande formato, dalla scultura alla video arte, fino alle ceramiche e alle produzioni tessili. Le opere – alcune delle quali prodotte appositamente per l’occasione -, accompagneranno il pubblico lungo un percorso espositivo alla scoperta di luoghi della città che in molti casi non sono abitualmente accessibili al pubblico, ma che grazie alla Cremona Contemporanea | Art Week vengono “esposti” insieme alle opere degli artisti contemporanei chiamati ad attivarli.

Partendo dal cuore della città fino alle zone più decentrate, saranno oltre venti i luoghi – nove in più rispetto all’edizione precedente – da scoprire e visitare lungo il percorso di Cremona Contemporanea | Art Week, tra palazzi storici, piazze, musei, gallerie, chiese, laboratori d’antiquariato, teatri, istituti, Università e luoghi in disuso, per confermare l’intento di continua valorizzazione del patrimonio culturale di Cremona.

In particolare, tra le novità dell’edizione 2024: il Teatro di San Luca che, per l’occasione, viene ripristinato e riaperto al pubblico dopo oltre quarant’anni, Palazzo Vidoni Pagliari, il chiostro della Chiesa del Foppone, Palazzo Stanga Trecco, la Scuola di Liuteria, il campus dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e l’Edicola di San Luca. A questi si aggiungono luoghi che hanno caratterizzato il percorso della prima edizione, come Palazzo del Comune, San Carlo Cremona, divenuto punto riferimento culturale dell’Art Week e della città, insieme al Museo Archeologico San Lorenzo, Palazzo Affaitati, RobolottiSei, Triangolo, Fasa Architetti e molti altri.

Altra importante novità di Cremona Contemporanea | Art Week 2024 riguarda l’interazione e la partecipazione sempre più attiva dell’intera città, attraverso lo sviluppo di “progetti satellite” realizzati con importanti realtà culturali italiane e internazionali con l’obiettivo di arricchire e ampliare il percorso espositivo della rassegna. Dalle mostre realizzate appositamente per l’occasione in collaborazione con gallerie d’arte contemporanea e antiquarie, fino all’esposizione che racconta le ultime sperimentazioni di giovanissimi artisti, con una selezione di Ettore Favini e Triangolo, nella storica cornice di Palazzo Guazzoni Zaccaria.

Anche quest’anno, ad affiancare il percorso espositivo di Cremona Contemporanea| Art Week un programma di appuntamenti per il pubblico tra talk, conferenze, workshop, laboratori, proiezioni e concerti aperti a tutti.

Il programma completo sarà disponibile sul sito www.cremona-artweek.com