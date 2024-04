Gossip, Fedez a Miami compra un muro di Lego per i figli Leone e Vittoria: “La nuova casa è per loro, non mia”

Un muro di Lego arriverà presto nella nuova casa di Fedez: un muro di mattoncini coloratissimi che dietro nasconde però un ‘segreto’. Si aprono infatti due sportelli, a mo’ di sportello e dentro ci sono due sorprese: nel muro superiore c’è nascosto il set di Frozen (rigorosamente di mattoncini Lego) per Vittoria, mentre nella parte sotto ci sono gli Avengers per Leone. “Non è solo un muro di Lego- scrive Fedez su Instagram- quest’opera racchiude tanto altro. Mi piacerebbe che ‘la nuova casa del papà’ sia più ‘la nostra nuova casa’, in cui le loro passioni e la loro creatività si possa respirare e vivere concretamente. Non vediamo l’ora che il muro di Elsa e degli Avengers arrivi a casa”.

UNA CASA (FINALMENTE) A MISURA DI BAMBINI?

Insomma, Fedez spiega che la nuova casa che ha comprato dopo la separazione da Chiara Ferragni (un appartamento di 400 metri quadrati vicino al Castello sforzesco di Milano) vuole che sia anche e soprattutto del bambini e non tanto sua. Un messaggio velato? Una frecciata al fatto che la precedente casa di CityLife (scelta e arredata dall’influencer) non fosse ‘a misura di bambini’? Forse sì, forse no. Sta di fatto che a Miami il rapper, che sta trascorrendo qualche giorno di vacanza insieme ai figli e ai suoi genitori (è la prima vacanza da papà single, dopo quella di Chiara Ferragni a Dubai a Pasqua), è rimasto incantato da questo muro di Lego (che evidentemente avrà stregato anche i bambini) e ha deciso di acquistarlo e farlo arrivare a Milano, nella sua casa che sta preparando per accogliere i bambini quando non staranno con Chiara. La particolare scultura di Lego è una delle opere d’arte di Dante Dentoni, che su Instagram si presente dicendo che “crea arte nei luoghi difficili”: il suo showroom è appunto a Miami.

IL SILENZIO STAMPA DI CHIARA FERRAGNI

Intanto, prosegue il silenzio stampa di Chiara Ferragni, che dopo essere tornata dalla vacanza a Dubai con i bambini e la sua famiglia, ha smesso di postare qualunque cosa, su tutti i suoi social. Un comportamento che sta preoccupando i suoi fan, anche perchè sul web corre voce che l’influencer sarebbe molto provata dalla separazione in atto (e forse dalla partenza di Leone e Vittoria con il papà) e trascorrerebbe in questi giorni molto tempo a colloquio con la sua psicologa.

LA “RINASCITA” DI FEDEZ PER GLI UTENTI

Su Instagram, invece, Fedez riceve una quantità di commenti infiniti che stanno ‘dalla sua parte’. Ci sono gli haters, quello è d’obbligo, ma ci sono anche tantissimi utenti che lo trovano “più simpatico” dopo la fine della storia con Chiara Ferragni, “rinato”, “più simile al Fedez delle origini”. E in diversi usano l’espressione “relazione tossica” per parlare della storia d’amore con l’influenxer, durata dal 2016 a due mesi fa.

FONTE: Agenzia di stampa Dire (www.dire.it).