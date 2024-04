Belen Rodriguez con i capelli corti risponde agli insulti sui social

Belen Rodriguez risponde a tono a un hater che commenta il suo caschetto cortissimo (presumibilmente finto). “Sembri un elfo”, le scrivono. E lei dice: “Adoro gli elfi”

Il nuovo taglio corto (cortissimo) di Belen Rodriguez, vero o non vero che sia, come prevedibile ha suscitato commenti di ogni tipo. La modella e showgirl, nelle foto pubblicate ieri su Instagram, appare con un caschetto cortissimo. Molti sono pronti a scommettere che non sia affatto un taglio reale, ma solo una finzione, forse ricorrendo a una parrucca. Artifizio a cui Belen è già ricorsa nei mesi scorsi, quando si era mostrata con un caschetto corto (anche se non così corto), senza aver affatto tagliato i capelli come si era scoperto poco dopo.

Nelle immagini in questione, comunque, Belen sta di fatto benissimo, ma ovviamente gli haters e i commentatori ironici non mancano mai. A uno di questi, ieri, Belen ha risposto a tono, con ironia e chiudendo la questione una volta per tutte. Di fronte al caschetto cortissimo sfoggiato dalla modella argentina, un utente ha commentato dicendo “Sembri un elfo”. Belen, senza farsi problemi e senza dare corda alle polemiche, ha risposto: “Adoro gli elfi“.

Gli scatti della modella sono quasi tutti in bianco e nero: Belen li ha postati ieri, accompagnandoli con una poesia di Charles Bukowsky, “L’hai amata, vero?”. La modella e presentatrice conta su Instagram 10,5 milioni di follower: difficile che tra così tanta gente non ci sia qualcuno pronto a criticare a tutti i costi.