Diletta Leotta ha scelto la data del matrimonio: il 22 giugno sull’isola di Vulcano

Il matrimonio di Diletta Leotta con il calciatore Loris Karius si terrà il 22 giugno a Vulcano, un’isoletta delle Eolie in Sicilia: la location è un hotel a 5 stelle con vista mozzafiato

Un matrimonio da favola in un posto che è affascinante già a partire dal nome: l’isola di Vulcano, una micro isoletta che fa parte dell’arcipelago delle Eolie in Sicilia. Diletta Leotta e Loris Karius si sposeranno a Vulcano il 22 giugno, ormai pare ufficiale. Conduttrice di Dazn lei, portiere del Newcastle lui, i due hanno già una bambina che si chiama Aria e compirà un anno ad agosto. Stando alle ipotesi che circolano in rete, il party per le nozze sembra si terrà al Therasia Resort, un hotel a 5 stelle che vanta la possibilità di assistere allo spettacolo del tramonto sui faraglioni.

IL SOPRALLUOGO A OTTOBRE

La coppia era stata ospite della struttura in ottobre, per qualche giorno di relax insieme alla figlioletta di pochi mesi, e a quanto pare alla fine il posto per il matrimonio sarà proprio quello. Del resto, in ottobre Diletta Leotta aveva pubblicato qualche immagine di loro due dall’isola di Vulcano scrivendo “nel mio posto del cuore“. L’isola di Vulcano è evidentemente un luogo che per la conduttrice ha un significato particolare.

L’EVENTO PER ORA È TOP SECRET

Al momento non si conoscono altri dettagli del matrimonio, neanche se sarà celebrato con rito civile o religioso. C’è da scommettere, però, che alle Eolie accorreranno un discreto numero di vip e celebrità per un evento che sarà certamente da ricordare. La showgirl, originaria di Catania, ha passato in Sicilia anche le recenti vacanze di Pasqua, insieme alla famiglia, e ha postato scatti molto teneri con la piccola Aria in braccio.