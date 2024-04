Conte ritira il candidato del M5s: le primarie a Bari spaccano il campo largo

A Bari i cinquestelle si ritirano dalle primarie e scoppia il campo largo. Conte: “Non ci sono le condizioni”, il Pd: “Incomprensibile”

“Per il M5s gli obiettivi della legalità, della trasparenza, del contrasto di qualsiasi forma di corruzione e inquinamento del voto, la lotta ai clan e alle mafie sono premesse indispensabili. Se non ci sono queste premesse, se non ci sono queste garanzie, noi non ci siamo. Per il M5S non ci sono le condizioni per svolgere le primarie a Bari. Serve un nuovo inizio”. Lo scrive sui social il leader M5s Giuseppe Conte.

“Alla luce della vicenda giudiziaria sul voto di scambio abbiamo detto che non possiamo far finta di nulla. Non possiamo celebrare delle primarie come se nulla fosse, già avevo avvertito la settimana scorsa la segretaria Schlein che se ci fossero state nuove inchiesta non avremmo fatto finta di nulla. Anche ieri ho avvertito la segretaria, le primarie non si possono svolgere”. Lo dice il leader M5s, Giuseppe Conte ai microfoni de l’Aria che tira su La7. “Il candidato Laforgia– prosegue Conte- non indicato da noi, è autorevole e serio e competente. Perché non può essere il candidato sindaco. Al Pd ho chiesto una motivazione seria per cui Laforgia non possa essere il candidato, non mi hanno saputo rispondere. Hanno preferito indicare Leccese, capo di gabinetto della Giunta uscente, in assoluta continuità amministrativa. A Bari occorre un rinnovamento e questo è Laforgia”.

CONTE: PD SENZA RISPETTO, O RITIRA ACCUSE O NON LAVOREREMO PIÙ INSIEME

Il leader M5S ha spiegato che “ci saranno conseguenze se il Pd continua a parlare di slealtà da parte nostra, è una cosa offensiva che respingo al mittente. Ho chiamato mercoledì scorso la segretaria Schlein, essere accusati di slealtà significa che il Pd non ha rispetto delle persone con cui lavora e delle forze politiche. O il Pd ritira le accuse sarà sempre più difficile lavorarci”.

FONTI NAZARENO: SCELTA CONTE INCOMPRENSIBILE, NO LEZIONI MORALITÀ

“La scelta di Conte di uscire dalle primarie è incomprensibile. Se il M5s pensa di vincere da solo contro la destra proceda pure. Ma abbia rispetto per la città di Bari, per gli elettori di centrosinistra e non pensi di dare lezioni di moralità a nessuno. Il Pd resta al fianco di Bari che ha già dimostrato quanto sia importante il Pd come presidio di legalità e di buona amministrazione. Siamo certi che il Pd insieme al centrosinistra vincerà di nuovo le elezioni contro questa destra”. Così fonti del Nazareno.