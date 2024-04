Meghan Markle come Lady D: visita ai bambini in ospedale a Los Angeles

Meghan Markle come Lady D: la duchessa in visita ai bambini ricoverati in ospedale a Los Angeles. L’ex attrice si è fermata a leggere libri ai pazienti, impersonando personaggi

Meghan Markle è riapparsa in pubblico. La duchessa ha fatto una visita a sorpresa al Children Hospital di Los Angeles per incontrare i tanti bambini ricoverati nella struttura. Con la mascherina ma sorridente, l’ex attrice si è fermata a leggere libri ai pazienti, impersonando personaggi, ha cantato e ha scattato foto con tutti. Un momento tenero e commovente che a molti ha ricordato le visite che Lady Diana faceva con costanza ai meno fortunati.

“I bambini ridevano e cantavano mentre la Duchessa leggeva i libri preferiti dei pazienti”, scrive la pagina dell’ospedale pubblicando le foto e ringraziando la consorte del principe Harry. Literally Healing è il programma del Children Hospital che regala alle famiglie più di 65mila libri all’anno e dona così un’esperienza unica per approcciarsi alla letteratura e accompagnare i piccoli nel percoso di guarigione.

IL PRINCIPE HARRY TORNA A LONDRA

La curiosità ora è tutta per il viaggio che il principe Harry farà in Inghilterra i primi di maggio. Il secondogenito di Diana e Carlo è atteso per la celebrazione dei 10 anni degli Invictus Games, evento sportivo che vede competere i veterani di guerra. Non è chiaro se sarà accompagnato da Meghan.

L’appuntamento potrebbe essere l’occasione per un riavvicinamento con il fratello William e con Kate Middleton, ancora in convalescenza dopo l’operazione all’addome e la scoperta del cancro. Non è, però, un fatto scontato. I due fratelli, all’appuntamento che celebrava i 25 anni della charity che porta il nome della principessa Diana, erano presenti, ma in momenti diversi. Al collegamento in videochiamata di Harry, William aveva già lasciato l’evento.