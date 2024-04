A Miami prima vacanza con i figli, da separato, per Fedez

Primo viaggio da papà single per Fedez: a Miami con Leone e Vittoria. Il rapper annuncia sui social la vacanza e mostra la casa

Dopo i giorni a Dubai con mamma Chiara Ferragni, Leone e Vittoria volano a Miami con papà Fedez. Il rapper ha annunciato su Instagram la vacanza con i due bimbi: “Finalmente parto con i miei bimbi, non vedevo l’ora”, ha scritto pubblicando un nuovo selfie davanti lo specchio.

Questa mattina, l’artista – con al seguito papà Franco – si è recato a Linate per il volo che lo porterà via dall’Italia qualche giorno, mentre tutti restano in attesa dell’intervista rilasciata a Belve (dovrebbe andare in onda il 9 aprile su Rai 2). Si tratta della prima vacanza da papà single per il 34enne che da, qualche giorno, si è trasferito in un appartamento al centro di Milano. Un grande open space per ricominciare dopo la separazione da Chiara Ferragni, non ancora ufficializzata.

Nelle storie, Fedez mostra nuovamente gli spazi ancora da arredare e in via di definizione: 400 mq che accoglieranno anche Leone e Vittoria.