Chi è Maria Braccini, la modella 23enne fidanzata di Jannik Sinner

La modella Maria Braccini, 23 anni e fidanzata di Jannik Sinner, sposa la linea del campione di tennis: discrezione massima

Dopo il trionfo agli Australian Open, anche chi seguiva sporadicamente il tennis è stato contagiato dall’entusiasmo per Jannik Sinner. Il campione dell’Alta Val Pusteria (è nato a San Candido) a 22 anni stupisce per nervi saldi, equilibrio e talento. Come lui stesso ha dichiarato dopo la vittoria, importante per il suo percorso vincente è stato il supporto avuto dai genitori. Oltre a Hanspeter e Siglinde e al fratello Mark, c’è però un’altra persona speciale nella vita del campione.

CHI E’ LA FIDANZATA DI JANNIK SINNER

Riservato sotto ogni punto di vista, Sinner non fa eccezione per la vita di coppia. Si sa che la sua compagna, ormai da un paio d’anni, si chiama Maria Braccini e fa la modella. Bionda, 23 anni, Braccini è italiana ma è nata in India, a New Delhi. I due sono stati immortalati insieme allo stadio (a vedere il Milan) e prontamente paparazzati. In passato lei pubblicò anche la foto di un loro bacio e, a quanto si disse all’epoca, lui non apprezzò affatto il gesto. Da allora sposa in pieno la linea del fidanzato campione: basso profilo e discrezione.