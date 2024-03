La nave ibrida Magellan Discoverer utilizzerà il sistema energetico di Corvus Energy

Corvus Energy ha stipulato un contratto per la fornitura del sistema di accumulo di energia a batteria a bordo del Magellan Discoverer, nave ibrida diesel-elettrica

Corvus Energy afferma di aver stipulato un contratto per la fornitura del sistema di accumulo di energia a batteria a bordo del Magellan Discoverer, la prima nave ibrida diesel-elettrica costruita in Sud America.

L’unità è una nave da crociera di lusso per spedizioni polari che sarà costruita presso il cantiere cileno Astilleros y Servicios Navales S.A. ASENAV per l’operatore crocieristico Antarctica 21. Corvus Energy fornirà un sistema di accumulo di energia Orca da utilizzare per la modalità di funzionamento a emissioni zero. Il sistema di batterie farà parte della fornitura completa della centrale elettrica di ABB a bordo della nave. L’imbarcazione di 93 metri e 163 passeggeri avrà a bordo tutte le ultime tecnologie per un funzionamento sostenibile, come soluzioni per la rigenerazione dell’energia dagli ascensori e scambiatori di calore che raccoglieranno l’aria riscaldata prima che venga espulsa all’esterno. Insieme al sistema di propulsione ibrido-elettrico all’avanguardia, il Magellan Discoverer sarà in grado di operare all’interno dei severi standard sulle emissioni Tier III.