Jennifer Lopez a New York conquistata dal gelato di Venchi

Jennifer Lopez a New York con la figlia Emme: elle foto pubblicate sui social, il gelato che si gustano è dell’italianissima Venchi

Un bel selfie di famiglia per la cantante e attrice Jennifer Lopez. È lei stessa a pubblicarlo su Instagram dove scrive: “Vacanze di primavera“. Protagoniste della foto lei, la figlia Emme e un’amica di quest’ultima. Una foto particolare perché la cantante mostra raramente i suoi figli in pubblico ma che non ha lasciato indifferenti i fan italiani. Lopez a New York si sta, infatti, gustando un gelato alla stracciatella dell’italianissima Venchi che ha una filiale anche a New York (e non una sola).

J.Lo indossa gli occhiali mentre sorride con in mano il suo gelato made in Italy. Emme ha in mano un cono dalla classica ricopertura di cioccolato Venchi e sorride con un berretto da baseball, una giacca verde e grandi cuffie al collo. La giovane ha compiuto 16 anni a febbraio e, insieme al gemello Maximilian, è figlia dell’ex di JLo, Marc Anthony. Dopo la separazione Jennifer Lopez ha sposato l’attore Ben Affleck nel 2022.