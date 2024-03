Geolier e Maria Esposito fidanzati: impazza il gossip

Geolier e Maria Esposito stanno insieme? Loro smentiscono ma il gossip impazza: secondo Gabriele Parpiglia, tra i due sarebbe scoccata la scintilla durante le riprese del video ‘I’p’me, tu p’ te’

C’è un nuovo amore all’orizzonte? Secondo i rumors la risposta sarebbe affermativa. Protagonisti del gossip sono Geolier e Maria Esposito. Come affermato da Gabriele Parpiglia nel corso di una diretta a Rtl 102.5, tra il rapper e l’attrice di Mare Fuori sarebbe scoccata la scintilla durante le riprese del video ‘I’p’me, tu p’ te’.

GEOLIER E MARIA ESPOSITO STANNO INSIEME?

Gabriele Parpiglia ha mostrato il profilo Instagram di Valeria, la storica fidanzata di Geolier, in cui sono state cancellate tutte le foto. Un nuovo progetto? “Assolutamente no”, commenta il giornalista. La motivazione sarebbe la relazione tra Geolier e Maria Esposito. “I due chiaramente sono attentissimi e sono sicuro che non saranno felici di sentire questa notizia”, ha spiegato Parpiglia. Il post dello scoop è stato rimosso dal profilo Instagram di Rtl 102.5, non prima che i diretti interessati replicassero al gossip. “Nun stat buon ca cap”, ha scritto Geolier, a cui ha risposto Maria Esposito: “Confermo con te fra”.

Tuttavia, la smentita non ha convinto Parpiglia che ha dichiarato di avere le prove di quanto affermato. “Aeroporto di Bari tappa del musical ‘Mare Fuori’, ai controlli voli privati c’è Geolier che aspetta Mary per prenderla e tornare a Napoli. Notizia che non può essere smentita dato che ci sono i tabulati e le testimonianze di chi mi ha detto il tutto”, scrive sui social. E prosegue: “Poche sere fa a cena con alcune persone c’era chi era al tel con un collega non dirò se uomo o donna di MARE FUORI che mi ha raccontato tutta la storia con i dettagli. Successivamente ho anche diciamo ‘letto’ qualcosa. Detto ciò: sto ricevendo messaggi di conferma da persone vicino all’ex coppia che non pubblicherò perché ho perso già troppo tempo. Saluti Guappo”.

FONTE: Agenzia di stampa Dire (www.dire.it).