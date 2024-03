Francesca “Laz3cca” bullizzata in palestra: lo sfogo su TikTok è virale

Francesca “Laz3cca” bullizzata in palestra per le sue forme: “Non ce la faccio più”. Tanti gli utenti che su TikTok, Twitter e Instagram hanno ricondiviso il suo racconto

“Non voglio mai più mettere piede in quella palestra”. Inizia così lo sfogo di Francesca ‘Laz3cca’, che sul suo profilo TikTok ha raccontato in lacrime di aver subito un episodio di bullismo mentre si allenava. La tiktoker, seguita da oltre 200mila persone, stava sul tapis roulant quando un gruppo di ragazzi ha iniziato a deriderla per le sue forme.

LA STORIA DI FRANCESCA, DERISA IN PALESTRA PER LE SUE FORME

“Ho cominciato a sentire caldo” racconta, “sotto avevo un completino e mi sono tolta la t-shirt. “Mentre correva si è accorta che alcuni ragazzi hanno iniziato a fissarla, parlando e ridendo fra di loro, mimando espressioni di scherno con il volto. “Mi hanno detto tutta la vita ‘vai in palestra cicciona’, poi ci vado ed è questo quello che succede”. Francesca ha spiegato di essersene andata via e di non voler più tornare in quella palestra e di voler cercare un’altra struttura. “Però io adesso ho paura che succeda di nuovo. Vorrei stare solo due secondi a vivere la mia vita senza che nessuno mi prenda in giro. Cerco di essere forte, cerco di dare l’esempio ma non ce la faccio a volte, è troppo, non ce la faccio più“.

IL SOSTEGNO DEI SOCIAL

Il video di Francesca è diventato virale facendo il giro si tutti i social. Tanti gli utenti che su TikTok, Twitter e Instagram hanno ricondiviso il suo racconto, dandole sostegno, affetto e comprensione. “Vedere una delle donne più motivate e allegre di tik tok piangere cosi è un altro tipo di dolore…”, scrive un utente, “Sono in lacrime per lei”, è il commento di un altro. C’è anche chi la sprona a non arrendersi e andare avanti Per una persona che la deride sono sicuro si possano trovare 100 persone in grado di amarla e rispettarla”, e ancora, “Cammina a testa alta perché si vede che sei una bella persona, non dargliela vinta!”.