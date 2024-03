Flavio Briatore è stato operato per un tumore benigno al cuore

Flavio Briatore racconta in un video: “Sono stato operato per un tumore benigno al cuore, scoperto a un controllo di routine”

“Sono stato al San Raffaele per fare un controllo di routine, mi hanno trovato un tumore benigno nel cuore”: il racconto, inaspettato, arriva da Flavio Briatore. Con un video su Instagram, l’imprenditore, visibilmente dimagrito, racconta i 10 giorni trascorsi al San Raffaele di Milano, dove si era recato per fare un check. “Lo avevo fatto due anni fa- racconta Briatore- e non c’era niente. Quest’anno hanno trovato il tumore, benigno”. Quindi l’appello: “Fate prevenzione“

I ringraziamenti dell’imprenditore, molto sentiti, sono “per l’équipe del San Raffaele, sono stati geniali“, per l’ex compagna Elisabetta Gregoraci, (“È stata con me, sempre”) e per il figlio Nathan Falco, volato da lui in ospedale da Monaco, dove vive.

La massa benigna è stata rimossa dal cuore con un intervento mininvasivo, usando una tecnica endoscopica. L’intervento è perfettamente riuscito, “ed io ringrazio calorosamente il Prof. Francesco Maisano, il Team della Terapia Intensiva Cardiochirurgica e del mitico Reparto 1° Q del San Raffaele”, scrive Briatore.