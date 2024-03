Colite ulcerosa: vedolizumab sottocute efficace e sicuro

Il passaggio dalla formulazione endovenosa di vedolizumab a quella sottocutanea in pazienti con colite ulcerosa in remissione clinica è efficace e sicuro

Il passaggio dalla formulazione endovenosa di vedolizumab a quella sottocutanea in pazienti con colite ulcerosa in remissione clinica è efficace e sicuro come conferma uno studio di real life dell’Italian Group for the study of Inflammatory Bowel Disease (IG-IBD) pubblicato su Digestive and Liver Disease.

La somministrazione di farmaci biologici nelle malattie infiammatorie croniche intestinali (IBD) è sempre più frequente passando dalle formulazioni endovenose a quelle sottocutanee.

Trattamento della colite ulcerosa

La colite ulcerosa (UC), che colpisce il retto e possibilmente il colon, può causare danni strutturali all’intestino, diminuzione della qualità della vita e disabilità.

La mesalamina, i corticosteroidi ed eventualmente gli immunomodulatori vengono utilizzati per trattare la colite ulcerosa come terapie convenzionali. Mentre si utilizzano terapie mirate, tra cui il fattore di necrosi antitumorale (TNF)-α, vedolizumab, ustekinumab, gli inibitori anti-JAK (tofacitinib, filgotinib) e ozanimod per i pazienti che non rispondono alla terapia convenzionale.

Nonostante il fatto che nuove molecole stiano diventando disponibili per il trattamento della UC, una via di somministrazione più semplice, da quella endovenosa a quella orale o sottocutanea, è stata associata a un minore impatto sul sistema sanitario e sul miglioramento della qualità della vita per i pazienti con UC.

Vedolizumab

Vedolizumab è un farmaco biologico di prima classe: è un anticorpo monoclonale umanizzato specifico per l’intestino che prende di mira le integrine a4ß7 e previene il traffico di linfociti verso la mucosa intestinale. Si è dimostrato efficace nell’indurre e mantenere la remissione clinica nella colite ulcerosa con profilo di sicurezza di successo.

Questo farmaco è stato somministrato classicamente per via endovenosa, con un impatto soprattutto sull’organizzazione ospedaliera quando molti pazienti vengono curati in un centro o durante la pandemia COVID-19.

Recentemente è stato pubblicato lo studio clinico randomizzato VISIBLE 1. In questo studio, i pazienti con colite ulcerosa, dopo un’induzione di vedolizumab 300 mg per via endovenosa alle settimane 0 e 2, in caso di risposta, sono stati randomizzati alla settimana 6 a vedolizumab per via endovenosa 300 mg ogni 8 settimane, vedolizumab sottocutaneo 108 mg ogni 2 settimane o placebo. L’èfficacia della formulazione sottocutanea e la sicurezza era paragonabile a quella della formulazione endovenosa.

Però in questo studio non è stato indagato il passaggio da vedolizumab endovena al sottocute nel lungo termine.

La sommistrazione sottocutanea di vedolizumab

La somministrazione sottocutanea di vedolizumab presenta diversi potenziali vantaggi rispetto alla somministrazione endovenosa, tra cui un minor onere sulle risorse mediche e maggiore comodità per il paziente.

Attualmente sono pochi gli studi in letteratura che hanno analizzato l’efficacia e la sicurezza della formulazione sottocutanea di vedolizumab in pazienti con colite ulcerosa trattati da lungo tempo con vedolizumab per via endovenosa.

Il nuovo studio di IG-IBD

Pertanto, lo scopo di questo studio era quello di valutare l’efficacia e la sicurezza della formulazione sottocutanea di vedolizumab dopo il passaggio dalla formulazione endovenosa in pazienti affetti da colite ulcerosa in remissione clinica in un’ampia coorte di pazienti italiani.

È stato quindi condotto uno studio osservazionale, multicentrico e prospettico dell’Italian Group for the study of Inflammatory Bowel Disease (IG-IBD).

Sono stati inclusi nello studio pazienti con colite ulcerosa (UC) in remissione clinica (pMAYO<2) che non ricevevano steroidi da almeno 8 mesi prima del passaggio e con almeno 6 mesi di follow-up.

Il passaggio da vedolizumab per via endovenosa a quello sottocutaneo è stato definito efficace nei pazienti che non presentavano alcuna riacutizzazione della malattia (pMAYO≥2) o necessità di steroidi orali o interruzione di vedolizumab per via sottocutanea durante i 6 mesi di follow-up dopo il passaggio.

Complessivamente sono stati inclusi 168 pazienti.

Trentaquattro (20,2%) pazienti hanno manifestato recidiva clinica o hanno richiesto l’assunzione di steroidi orali o la sospensione di vedolizumab durante il trattamento nei primi 6 mesi di follow-up dopo lo switch.

In particolare, 24 pazienti (14,3%) hanno avuto una ricaduta nell’attività della malattia, 4 pazienti (2,4%) hanno avuto bisogno di steroidi orali, 19 pazienti (11,3%) hanno interrotto vedolizumab durante i 6 mesi di follow-up successivi al passaggio. Le ragioni per interrompere vedolizumab erano fallimento farmacologico in 7 pazienti, evento avverso in 9 pazienti, scelta del paziente in 1 caso (altro in 2 pazienti).

Di questi, 10 pazienti (52,6%) sono tornati alla formulazione endovenosa e, di questi, l’80% ha recuperato la remissione clinica.

Tra i pazienti che non hanno interrotto vedolizumab nonostante la perdita di remissione e non senza richiesta di steroidi orali, 7 pazienti avevano pMAYO=2 e 6 pazienti avevano pMAYO=3 (attività lieve della malattia) e 2 pazienti avevano pMAYO=5 (attività di malattia moderata).

Un paziente è stato ricoverato in ospedale durante i 6 mesi di follow-up e un paziente è stato sottoposto a colectomia durante i 6 mesi di follow-up.

Quindi, il passaggio è stato un successo in 134 pazienti (79,8%). Il tasso di ritenzione di vedolizumab è stato dell’88,7% al sesto mese e i valori della proteina C-reattiva e della calprotectina fecale non cambiavano dopo il passaggio (p=0,07 e p=0,28, rispettivamente).

Gli effetti collaterali sono stati osservati in 22 pazienti (13,1%).

In conclusione, l’efficacia del passaggio dalla formulazione di vedolizumab per via endovenosa a quella sottocutanea nei pazienti con colite ulcerosa in remissione clinica senza steroidi è confermata in un contesto reale.

Davide Giuseppe Ribaldone et al., Switching from VEDOlizumab intravenous to subcutaneous formulation in ulcerative colitis patients in clinical remission: The SVEDO Study, an IG-IBD study. Dig Liver Dis. 2024 Jan;56(1):77-82.

