Fedez mostra le foto della sua nuova casa da single a Milano

Fedez mostra la sua nuova casa da single: un appartamento al centro di Milano. Sarebbe in preparazione un comunicato congiunto che ufficializzerà la separazione da Chiara Ferragni

I pacchi da disfare e ambienti ancora da riempire. Fedez mostra su Instagram la sua nuova casa da single, la prima dopo quella che sembra essere ormai un addio certo a Chiara Ferragni. Il rapper, dopo aver trascorso qualche tempo in un Air Bnb, ha traslocato in un appartamento posizionato al centro di Milano. Una casa che pare abbia comprato.

Fedez, con l’aiuto di papà Franco Lucia, ha così trasportato tutta la sua roba nella nuova dimora: 400mq che accoglieranno anche i due figli avuti con la Ferragni, Leone e Vittoria. I due bimbi si trovano, in questo momento, in vacanza con la mamma e la sua famiglia a Dubai.

Un grande open space pieno di vetrate, un divano grigio e qualche scatola: nello scatto Fedez mostra per la prima volta gli spazi in cui abiterà nella nuova fase della sua vita. Poi, in bagno il selfie in mutande e i momenti in palestra con Tony Effe o in studio con Taxi B.

Per il resto è solo corsa alle indiscrezioni, i due coniugi non hanno ancora ufficializzato la separazione. Secondo quanto si vocifera, però, gli avvocati e gli uffici stampa di entrambi starebbero lavorando a un comunicato ufficiale per annunciare l’addio.