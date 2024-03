Jysk lancia la nuova collezione Nordic Mood

Disponibile nei negozi della catena la nuova collezione Nordic Mood JYSK: un tocco vintage alla tavola da pranzo e in cucina

La nuova collezione Nordic Mood di JYSK presenta stoviglie e accessori che aggiungono calore e un tocco vintage alla tavola da pranzo e in cucina. Protagoniste della collezione sono forme retro e materiali naturali che contribuiscono a creare un’atmosfera calda e nostalgica.

Le tonalità avvolgenti insieme ai materiali naturali rendono l’ambiente autentico e perfetto per tutte le occasioni, dai pranzi alle cene di tutti i giorni fino alle occasioni speciali.

Per portare in tavola un primo o un’insalata, JYSK suggerisce la ciotola VEGARD in gres porcellanato con la sua forma organica dal gusto artigianale.

Per la colazione o la merenda, le tazze e la lattiera OLLE, in ceramica, sono ispirate ai colori e alle texture della natura. Presentano una superficie liscia ma con una base stondata per dare un tocco particolare alle linee semplici della serie. OLLE è la scelta perfetta per gustare il caffè mattutino in un’atmosfera accogliente e dal tocco vintage.

La tovaglia, il runner e i tovaglioli di stoffa KASTANIE, realizzati in cotone e lino, completano e vestono la tavola. Il colore e le linee naturali aggiungono un’espressione rustica al tavolo da pranzo, creando così, un ambiente confortevole e invitante adatta a qualsiasi circostanza.

Intrecciati come cestini, gli originali portatovaglioli PATRICK sono realizzati con una fibra ricavata dalle alghe marine, piante acquatiche a crescita rapida che vengono raccolte, seccate e utilizzate come materiale naturale per oggetti in vimini.

In abbinamento, per una mise en place dal sapore mediterraneo, i sottopiatti rotondi LIND in realizzati in filo di carta al 100%.

Le tovagliette all’americana ASP sono invece realizzate in iuta 100%, una fibra naturale resistente che viene estratta dalla corteccia della pianta della iuta: le fibre vengono ammorbidite con olio vegetale e filate in fili ruvidi e forti, che possono essere poi tessuti.

In alternativa, sempre per dare alla tavola un aspetto naturale, si può optare per la tovaglietta STRANDGLIM in fibra di palma intrecciata.

In cucina, perché tutto sia coordinato, JYSK propone gli strofinacci LERK, venduti in set di due pezzi, in puro cotone tinto in filo ovvero prima della tessitura in modo che i motivi tessuti siano visibili su entrambi i lati del tessuto e che i colori siano più durevoli.

Tutti gli articoli della nuova collezione Nordic Mood sono disponibili in tutti i negozi JYSK e sul sito JYSK.it.