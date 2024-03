Morto a 51 anni lo scrittore e sceneggiatore Marco Tiberi

È morto a Roma lo scrittore e sceneggiatore Marco Tiberi. Aveva 51 anni. Per circa 30 anni ha lavorato nel mondo della tv e del cinema: domani i funerali

È morto a Roma lo scrittore e sceneggiatore Marco Tiberi. Aveva 51 anni. Per circa 30 anni ha lavorato nel mondo della tv e del cinema, contribuendo a numerose fiction e ad alcuni film tra cui ‘I mostri oggi’, sequel della famosa serie, ‘Christine Cristina’ con la regia di Stefania Sandrelli e ‘Uomo di fumo’.

Tra i romanzi, invece, ci sono titoli come ‘L’ultima morte di Peppe Bortone’, in cui ha raccontato a modo suo il mondo della soap opera, ma anche ‘Il figlio di Brancaleone’, che può essere considerato un terzo capitolo della saga creata da Mario Monicelli, oppure ‘Potevo intitolarlo ‘Voce di donna’ ma non sto ancora a questi livelli’ sul mondo della comicità pensato e firmato con Emanuela Fanelli. Ma tra gli interessi di Marco Tiberi c’era anche la politica, e ha raccontato la sinistra italiana ne ‘Il sequestro. Controstoria del Partito Democratico’, e sempre per People Pub aveva scritto ‘Fine’ a quattro mani con Pippo Civati.

Proprio Civati e Possibile sono stati tra i primi a ricordarlo: “Caro Marco, ci vorrebbe un colpo da maestro, alla Tiberi, l’abbiamo sempre chiamato così: un’idea per scrivere una storia completamente diversa. Perché, Marco, non amavi il lieto fine ma così no, non si può nemmeno pensare”. Il saluto a Marco Tiberi si terrà lunedì 25 marzo alle ore 11 alla Casa del cinema.