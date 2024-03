Crohn: nei bimbi cura farmaci anti-TNF migliora disturbi della crescita

La terapia con farmaci anti-TNF migliora significativamente i parametri relativi alla crescita nei bambini con Crohn fino a 24 mesi dopo il trattamento

Uno studio presentato al recente Crohn’s & Colitis Congress evidenzia che la terapia con farmaci anti-TNF migliora significativamente i parametri relativi alla crescita nei bambini con Crohn fino a 24 mesi dopo il trattamento.

Al basale, il 26,6% dei bambini con malattia di Crohn presentava un disturbo del peso, il 27,7% un disturbo dell’altezza e il 19,7% un disturbo del BMI. A 12 mesi questa percentuale è scesa rispettivamente al 5,7%, 6,1% e 7,5%.

“È stato notato che il ritardo della crescita colpisce dal 15% al 40% dei bambini affetti dalla malattia di Crohn, e alcuni studi dimostrano che fino a un quarto dei bambini affetti tale malattia infiammatoria intestinale non raggiungerà il pieno potenziale di crescita”, ha affermato Natalia Plott, ricercatore di gastroenterologia pediatrica presso il Riley Hospital for Children della Indiana University School of Medicine, durante la presentazione al congresso. “Purtroppo ciò può a sua volta portare ad ansie che influiscono sulla qualità della vita di un bambino”.

“Queste terapie biologiche non solo forniranno il controllo della malattia con conseguente sollievo dei sintomi, ma anche un risultato positivo a lungo termine poiché possono facilitare miglioramenti nell’autostima e nel benessere psicologico durante una fase così formativa nello sviluppo di un bambino,” ha aggiunto Natalia Plott.

Ha continuato: “Per trattare l’infiammazione sottostante noi clinici possiamo esaminare approcci medici, nutrizionali e chirurgici e come questi influiscono sul fallimento preesistente nella crescita. Nella popolazione pediatrica, i dati a lungo termine sulla promozione della crescita dopo l’inizio della terapia anti-TNF sono limitati”.

Plott e colleghi hanno analizzato i dati dello studio multicentrico COMBINE, che comprendeva 199 bambini con malattia di Crohn (età media 12 anni; 25% ragazze) assegnati a infliximab o adalimumab in combinazione con metotrexato orale o anti-TNF da solo.

Al momento dell’arruolamento e dopo 12 e 24 mesi di trattamento, i ricercatori hanno raccolto dati demografici, clinici e antropometrici e hanno classificato peso, altezza e punteggi Z BMI come normali (≥ –1) o con disturbi (< –1).

“Nel complesso, esaminando la popolazione in studio al momento della diagnosi, abbiamo scoperto che sesso, razza, etnia ed età al momento dell’inizio dell’anti-TNF non erano diversi tra i gruppi con e senza disturbi di peso, altezza o BMI” ha detto Plott.

Secondo i risultati, il 26,6% dei bambini presentava un disturbo del peso al basale, il 27,7% un disturbo dell’altezza e il 19,7% un disturbo del BMI. Rispetto ai bambini con parametri normali, quelli con disturbi di peso, altezza o BMI al basale avevano un indice medio di attività CD pediatrica breve più elevato.

“Circa 12 mesi dopo l’arruolamento, la percentuale di pazienti con disturbi è notevolmente diminuita, con una diminuzione continua a 24 mesi”, ha detto Plott.

I risultati hanno mostrato che la percentuale di bambini con disturbi dell’altezza a 12 mesi era del 6,1%, che scendeva allo 0,9% a 24 mesi. Riduzioni simili sono state riportate per il BMI (dal 7,5% al 2,8%) e il peso (dal 5,7% allo 0,8%), dimostrando un “miglioramento significativo nei disturbi della crescita dopo l’inizio delle terapie biologiche anti-TNF”, ha detto Plott.

“Nel complesso, questi risultati sono molto importanti in quanto supportano ulteriormente la consulenza e il dialogo con i pazienti e le famiglie sull’inizio della terapia anti-TNF al momento della diagnosi”, ha concluso. “Queste terapie biologiche non solo forniranno il controllo della malattia con conseguente sollievo dei sintomi, ma anche un risultato positivo a lungo termine poiché possono facilitare miglioramenti nell’autostima e nel benessere psicologico durante una fase così formativa nello sviluppo di un bambino.”

Plott ha continuato: “Inoltre, per coloro che presentano disturbi al momento della diagnosi, questa preoccupazione è un’ulteriore indicazione per considerare i farmaci biologici anti-TNF come terapia di scelta per il trattamento della malattia infiammatoria intestinale”.

Plott N, et al. Improvement in growth and nutrition status after anti-TNF therapy initiation among patients with pediatric Crohn’s disease: Results from the combine trial. Presented at: Crohn’s & Colitis Congress; Jan. 25-27, 2024; Las Vegas.