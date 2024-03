Tra Chiara Ferragni e Fedez ora è guerra a colpi di diffide

Gossip: Chiara Ferragni avrebbe diffidato il quasi ex marito Fedez per la sua intenzione di “dire tutta la verità” sul loro rapporto e su quello che la riguarda a Belve

Chiara Ferragni e Fedez sono sempre più lontani. Distanti anche alla festa di compleanno del primogenito Leone, la coppia sarebbe a un punto di non ritorno. Secondo le ultime indiscrezioni, rilanciate dal Quotidiano Nazionale e da La Stampa, l’imprenditrice avrebbe diffidato il quasi ex marito per la sua intenzione di “dire tutta la verità” sul loro rapporto e su quello che la riguarda a Belve.

Il rapper – sempre secondo rumors – avrebbe registrato la tanto attesa intervista con Francesca Fagnani, che vedremo su Rai 2 il 2 aprile. Il rapper sarebbe intenzionato a dire “tutta la verità sul Pandoro e sulla situazione di coppia, rispondendo in maniera sincera senza fare scena muta”.

I due coniugi, insieme dal 2016, sarebbero separati da ben prima di quel 22 febbraio, quando a rendere pubblica la notizia era stato Dagospia. Da allora, l’unica conferma è arrivata dalle parole di Chiara Ferragni a Che tempo che fa: “Con Federico ci sentiamo perché siamo due persone adulte che si vogliono bene. Non è che da un giorno all’altro chiudiamo i ponti e chi si è visto si è visto È un periodo di crisi- ha spiegato con voce tentennante- ne abbiamo avute anche in passato. Questa è una crisi un po’ piu forte, quindi vediamo, non so”.

Al Corriere della Sera aveva, invece, spiegato: “Lui in tanti weekend non c’è stato. In altri, c’è stato. Comunque, è mio marito. E secondo me, in certe situazioni di caos esterno, le altre cose è meglio tenerle dentro la coppia”. Poi su Instagram l’ulteriore conferma in una risposta a un commento: “Purtroppo non è una scelta mia”. Con Fedez pronto a parlare ora il rischio di un ulteriore danno d’immagine è dietro l’angolo.

Il 34enne, dal canto suo, avrebbe diffidato Ferragni dal pubblicare foto e video dei loro figli. I due bambini, negli ultimi giorni, appaiono sui canali social solo di spalle. La richiesta sarebbe arrivata per evitare qualsiasi strumentalizzazione. Secondo altre fonti, però, la decisione sarebbe stata presa di comune accordo dalla coppia. In caso di separazione, il genitore deve chiedere all’altro l’autorizzazione alla pubblicazione sui social.

ANCHE FABRIZIO CORONA SOSTIENE LA TESI DELLE DIFFIDE

A sostenere la tesi delle diffide è anche Fabrizio Corona che sul suo sito, Dillinger News, scrive: “Per primi vi possiamo spiegare che sono partite le diffide da parte degli avvocati di Fedez nell’utilizzare e strumentalizzare i figli sui social come contenuto per fare hype e per creare compassione nei confronti del pubblico“.

E spiega: “Anche Fedez ha postato i suoi figli e anche lui è stato oggetto di critiche. Ma c’è sempre stata una sostanziale differenza nel modo in cui hanno utilizzato le immagini di Leone e di Vittoria. Fedez li ritraeva quasi sempre in momenti in cui giocava con loro, tra scenette simpatiche e gag di Vittoria insieme a Lino Banfi. Fedez ci ha fatto sorridere con i suoi figli, mentre Chiara, soprattutto dopo la vicenda Balocco, li postava in continuazione come unico contenuto, perché consapevole che avrebbero generato like e commenti di supporto“.